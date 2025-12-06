Türkiye kongre ve fuar turizminde küresel çekim merkezi konumunda!

Türkiye, son yıllarda sadece tatil destinasyonu olmanın ötesine geçerek uluslararası kongreler, fuarlar ve mega etkinliklerin merkezi haline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “12 ay turizm” ve “nitelikli turist” stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen organizasyonlar, özellikle iş amaçlı gelen ziyaretçilerle ekonomik hareketliliği artırdı.

ZİYARETÇİ SAYISINDA REKOR!

2023–2024 döneminde Türkiye genelindeki kongre ve fuarlara 20 milyonu aşkın kişi katıldı. İş turizmi kapsamında gelen ziyaretçilerin kişi başı harcaması, tatil turizmine kıyasla 3–4 kat daha yüksek oldu. İstanbul, kongre şehirleri sıralamasında ICCA verilerine göre yükselişini sürdürürken, Antalya ise kış aylarında dahi yüksek doluluk oranlarıyla dikkat çekti.

Türkiye’nin uluslararası etkinlik trafiğini artıran başlıca organizasyonlar arasında Antalya Diplomasi Forumu, Gastromasa, lüks düğün kongreleri ve uluslararası tıp kongreleri öne çıkıyor. Bu etkinlikler, Türkiye’yi dünya liderleri, Michelin yıldızlı şefler ve uluslararası sektör temsilcilerinin buluşma noktası hâline getiriyor.

DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRKİYE ÖN PLANDA!

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı fuarlar, küresel ölçekte de ön plana çıkıyor. EMITT, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olarak öne çıkarken; IDEF, Istanbul Jewelry Show ve Marble İzmir gibi organizasyonlar da kendi sektörlerinde uluslararası referans niteliğinde etkinlikler olarak kaydedildi. Growtech, Automechanika ve UNICERA gibi fuarlar ise Türkiye’nin global rekabetteki gücünü pekiştiriyor.

TEKNOFEST, GameX ve GIST gibi teknoloji ve dijital odaklı etkinlikler, Türkiye’nin genç, dinamik ve yenilikçi kimliğini uluslararası alanda öne çıkarıyor. Milyonlarca gencin katıldığı bu organizasyonlar, Türkiye’nin teknoloji turizmi alanındaki yükselişini simgeliyor.

12 AY TURİZM DESTİNASYONU!

Fuar ve kongre ziyaretçilerinin otel, restoran, ulaşım ve alışveriş alanlarındaki harcamaları yerel ekonomiyi canlandırıyor, döviz girdisini artırıyor ve turizmi yıl boyunca yaygınlaştırıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin kongre ve fuar turizminin önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğini belirtiyor.

Türkiye kongre ve fuar turizminde küresel çekim merkezi oluyor.

