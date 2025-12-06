Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde bulunan Bozdağ'da kar yağışı başladı. Hava sıcaklıklarında görülen düşüşlerle birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak Bozdağ'ı beyaza bürüdü. Bozdağ'da yer alan Denizli Kayak merkezinde sezon hazırlıkları da hız kazandı. Kayak severlerin gözdesi olan Denizli Kayak Merkezinde kar yağışıyla birlikte tesislerini yeni sezona hazırlamak için çalışmalara başladı.

Bir vatandaşların araçta seyir halindeyken çektiği görüntülerde kar yağışının devam ettiği görüldü.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır