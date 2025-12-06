HABER

Çameli’de cintar bereketi

Denizli’nin Çameli ilçesinde yağışların ardından yeniden canlanan cintar sezonunda bir arkadaş grubu yaklaşık iki saatte kamyonet dolusu mantar topladı.

Çameli'de cintar bereketi

Denizli’nin Çameli ilçesi Karabayır Mahallesi, son yılların en bereketli cintar sezonlarından birini yaşamaya başladı. Bölgede geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar sonrası dağlar adeta cintarla kaplanırken, mantar toplayıcılarının yüzü güldü. Yaklaşık iki ay önce başlayan ancak yağışların yetersizliği nedeniyle 20 gün önce sona eren sezon, son yağmurlarla birlikte yeniden canlandı. Bu fırsatı değerlendiren Aycan Ongun ve Gurbet Akın, Fethiye sınırına yakın Karabayır’daki ormanlık alanda hem doğa yürüyüşü yaptı hem de mantar topladı.

"DOĞANIN ARMAĞANI BOL OLDUKÇA BİZ DE TOPLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yaklaşık iki saatlik yürüyüşün ardından ekip, kamyoneti dolduracak kadar cintar toplamayı başardı. Toplanan mantarların bir kısmı temizlenip börek yapımında kullanılırken, geri kalanı komşulara, akrabalara ve yakın çevreye paylaştırıldı. Bu yılki bolluğa dikkat çeken Aycan Ongun, "Her yıl cintar sezonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu sezon yağışlar zamanında geldi ve hava mevsim normallerinde ilerlediği için eşine az rastlanır bir bolluk yaşıyoruz. Dağa çıkan kimse eli boş dönmüyor. Hem temiz havada yürüyüş yapıyoruz hem de sofralarımızı doğal ürünlerle zenginleştiriyoruz. Doğanın armağanı bol oldukça biz de toplamaya devam edeceğiz" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Denizli
