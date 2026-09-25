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Aile kavgasında yaralandı, sağlık görevlisine "Ben ölüyor muyum?" diye sordu

Nevşehir’de aile arasında çıkan kavgada kırılan camlar nedeniyle yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin sağlık görevlisine, "Abla ben ölüyor muyum, Allah’ını seversen ölüyorsun de" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Aile kavgasında yaralandı, sağlık görevlisine "Ben ölüyor muyum?" diye sordu

Olay, 2000 Evler Mahallesi 6. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı aile içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sırasında kırılan camlar nedeniyle Murat B. ile yeğeni Yağmur D. yaralandı.

Aile kavgasında yaralandı, sağlık görevlisine "Ben ölüyor muyum?" diye sordu 1

AİLE KAVGASINDA YARALANDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada kırılan camlar nedeniyle yaralanan Murat B. ve Yağmur D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aile kavgasında yaralandı, sağlık görevlisine "Ben ölüyor muyum?" diye sordu 2

"ABLA BEN ÖLÜYOR MUYUM"

Murat B., ambulansa bindirildiği sırada sağlık görevlisine, "Abla ben ölüyor muyum, Allah’ını seversen ölüyorsun de" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Murat B. ve Yağmur D.’nin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kavga
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