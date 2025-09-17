HABER

Aile tartışması faciayla sonuçlandı! 16 yaşındaki evladını katletti

Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki çocuk, dün gece babası tarafından bıçaklandı. Çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli baba B.A. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aile tartışması faciayla sonuçlandı! 16 yaşındaki evladını katletti

Akkıllara durgunluk veren olay, akşam saatlerinde Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. ile oğlu Remzi Anıl Akkaya (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OĞLUNU BIÇAKLADI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada baba B.A., eline aldığı bıçakla oğlunu yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aile tartışması faciayla sonuçlandı! 16 yaşındaki evladını katletti 1

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akkaya, Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akkaya burada yapılan müdahaleye rağmen sabah erken saatlerde hayatını kaybetti.

Aile tartışması faciayla sonuçlandı! 16 yaşındaki evladını katletti 2

TUTUKLANDI

Olayın ardından yakalanan şüpheli baba B.A.'nın ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

(İHA)

