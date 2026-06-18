Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, KKTC'de düzenlenen sempozyumun açılışında konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen "Ekranın Ötesi: Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma Sempozyumu"nun açılış töreninde konuştu.

Hayata geçirilen "Yanındayız Güvendeyiz" internet sitesinin, çocukların güvenli dijital ortamlarla buluşmasına katkı sağlayacak önemli bir rehber ve başvuru kaynağı olacağına inandığını dile getiren Göktaş, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın korunmasına yönelik her türlü çalışmanın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Göktaş, KKTC ile imzalayacakları "Çocukların Dijital Dünyada Korunmasına Yönelik Niyet Beyanı"nın, çocukları dijital risklere karşı koruma iradelerini ve kurumlar arasındaki işbirliğini güçlendireceğine inandığını vurgulayarak teknolojinin her geçen gün günlük hayatta daha fazla alan kapladığını, çocukların çevrim içi ortamda geçirdiği sürenin gün geçtikçe arttığına dikkati çekti.

Çocukların ve gençlerin risklere daha açık hale geldiğini belirten Göktaş, alandaki yapısal ve hukuki sınırlılıklara rağmen çocukların, gençlerin ve ailelerin güvenle var olabileceği bir dijital ekosistem inşa etmenin mümkün olduğunu söyledi.

Göktaş, dijital dünyadaki paradigma değişimini kendi vicdan pusulası üzerinden anlamlandırılması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Dijital ağları, küresel dev tekellerin hakimiyetine terk edemeyiz. İnsanı özne olmaktan çıkaran ekranlara, insan benliğini nesne olarak konumlandıran bu suni tüketim çarkına teslim olamayız. Dijital dünyada vakit geçiren geleceğimizin teminatı gençlerimizi güvencesiz bırakamayız.Çocuklarımızı algoritmaların insafına terk edemeyiz. Evet, dijital dünya hızla değişiyor, yeni platformların sayısı günden güne artıyor. Sahte hesaplar ve dezenformasyon, çocukları istismara, zorbalığa ve dolandırıcılık risklerine karşı savunmasız bırakıyor ancak çaresiz değiliz. Bu gidişatı dönüştürecek olan bizleriz. Önceliğimiz, çocuklara yönelik dijital şiddeti önleyecek bir güvenlik mimarisi oluşturmak."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teknolojinin alan açtığı tehditleri erken fark eden ülkeler arasında yer aldığını belirten Göktaş, koruyucu ve önleyici mekanizmaları bu farkındalıkla şekillendirdiklerini kaydetti.

Toplumun dijital farkındalık düzeyini artıracak çalışmalar yaptıklarını aktaran Göktaş, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı, bu kararlı yaklaşımı somut hedeflere dönüştüren bir yol haritasıdır. 2024-2028 dönemini kapsayan Eylem Planı'mızın, 5 ana temasından biri dijitalleşmedir." ifadelerini kullandı.

Göktaş, "Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi" hedefleri doğrultusunda aile bireylerinin dijital araçları doğru ve bilinçli kullanmalarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yaptıkları saha araştırmaları, uzman görüşleri, ebeveyn ve çocukların deneyimlerinden yola çıkarak "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı"nı hazırladıklarını kaydeden Göktaş, oluşturdukları "Sosyal Medya Çalışma Grubu" ile çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklere müdahale ettiklerini belirtti.

Bakan Göktaş akran zorbalığı, istismar ve uygunsuz içeriklere karşı erken uyarı ve bildirim imkanlarıyla çocuklar için güvenli bir çevrim içi alan oluşturduklarını dile getirdi.

DİJİTAL DÜNYANIN RİSKLERİYLE MÜCADELE

"Sosyal ağ platformlarının 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmamasına ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdik. Burada şuna özellikle dikkat çekmek isterim. Türkiye'nin öncü olduğu bu düzenleme sadece bir yaş sınırı uygulamasından ibaret değil." ifadelerini kullanan Göktaş, amaçlarının çocukları dijital dünyanın kontrolsüz içeriklerden korumak olduğunu vurguladı.



Göktaş, dijital medya platformlarının, açık, etkili ve denetlenebilir bir sorumluluk üstlenmelerini sağlamak istediklerini, dijital hizmet sunan hiçbir yapının çocukların yaşını, gelişim düzeyini, mahremiyetini ve güvenliğini göz ardı ederek hareket edemeyeceğini söyledi.

"İlk imzacısı olduğumuz, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' ile dijital ortamda çocuk haklarının korunmasına yönelik tarihi bir taahhüdü ortaya koyduk." diyen Göktaş, KKTC'nin de imzaladığı bu sözleşme ile çocukların dijital haklarının korunmasında ulusal ve uluslararası farkındalığa öncülük ettiklerini dile getirdi.

Göktaş, dijitalleşmenin fırsatlar sunduğu gibi beraberinde getirdiği tehditlerin de sınır tanımadığını belirterek, "Dijital dünyanın riskleriyle mücadele, küresel ölçekte güçlü bir seferberlik ruhunu gerektiren bir meseledir." dedi.