Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Son 20 yılda kadın pilot sayısı 50 kat arttı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Akademisi’nin mezuniyet töreni için Aydın’a geldi. Aydın Çıldır Havaalanı’ndaki Uçuş Akademisi’nde düzenlenen 130 ve 131. filo mezuniyet törenine katılan Bakan Göktaş, mezun olan genç pilotların heyecanına ortak oldu.

"Dünyadaki en büyük 5. okul olacağız"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; "Bugün sadece siz genç pilotlarımızın mezuniyetini kutlamıyoruz, aynı zamanda Türk Hava Yolları’nın köklü mirasına yeni sayfalar ekleyen bir günü de hep birlikte yaşıyoruz. Sizler gökyüzünde bayrağımızı dalgalandıracak, yolcularımızı sevdiklerine kavuşturacak, ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil edecek yeni kahramanlarımızsınız. Türk Hava Yolları 1933 yılında 5 uçakla çıktığı yolculuğunda bugün dünyanın sayılı büyük hava yollarından bir tanesi olmuştur. Filomuza katacağımız 500. uçakla da yeni bir sefere kanat açıyor. Bu tarihi başarıların temelinde teknoloji ve yatırımlarımız kadar onlardan daha kıymetli olan siz değerli çalışma arkadaşlarımsınız. Bu hızlı büyüme ile birlikte pilot ihtiyacımız da her geçen gün artıyor. Bu kapsamda akademimiz siz değerli arkadaşlarımızı mezun ederek büyük bir ivmeye katkıda bulunuyorsunuz. 45 arkadaşımız daha inşallah yıl sonuna kadar mezunlar grubuna katılacak ve akademimiz bu yıl için 350 mezunu vermiş olacak. Bugüne kadar toplam bin 913 öğrenci mezun eden akademimiz başarı oranı da yüzde 95’tir. Akademimizin 100. eğitim uçağı da 2026 yılında gelecek. Bu uçakla beraber dünyadaki en büyük 5. okul olacağız. Bu açıdan da akademimizi buraya getiren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"THY dünyada en fazla kadın pilota sahip"

Bakan Göktaş, mezun olan genç pilotları tebrik ederek, "Bugün, uzun ve zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak mezun olan genç pilotlarımızın heyecanını paylaşıyoruz. Havacılık, ülkemiz için her daim özel ve stratejik bir öneme sahip olmuştur. Yetişen pilotlarımız sayesinde ülkemizin istikbali göklerde, emin ellerdedir. Bayrağımızı 120’den fazla ülkede dalgalandıran milli gururumuz Türk Hava Yolları, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olma başarısına, sizler gibi özverili pilotlarla ulaştı. Türk Hava Yolları, aynı zamanda dünyada en fazla kadın pilota sahip olmasıyla da gurur kaynağımızdır. Son 20 yılda hayata geçirdiği stratejik programlarla kadın pilot sayısını 50 kat arttı. Bu yolculuk, Türkiye’nin ilk kadın pilotu Bedriye Tahir Gökmen ile başladı. Bugün Emel Arman, Burcu Yiğit, Hatice Kübra Erkekli gibi pilotlarımızın başarısı ile devam ediyor. Dünya genelinde çoğu havayolunda kadın pilot oranı yüzde 5’i yakalamazken Türkiye’de bu oran yüzde 9’lara ulaşmış durumdadır. Bu eğitimlerle kadın pilot oranının hızla artacağına inanıyorum. Hiç şüphesiz burada Uçuş Akademisinin, kadınlara fırsat eşitliği sunan vizyoner yaklaşımı büyük rol oynamaktadır. Bugüne kadar verdiği bin 950 mezundan 180’inin, şu an eğitim gören 560 öğrenciden 73’ünün kadın olması bu vizyonun en güçlü göstergesidir. Bugün havacılıkta gökyüzünü paylaşan kadınlar, bilimde, mühendislikte, diplomaside ve liderlik sahnesinde yolumuzu aydınlatacak öncülerdir. Bakanlık olarak biz de, kadınların potansiyelini güçlendiren her adımı kararlılıkla destekliyoruz. Bundan tam bir asır önce, Vecihi Hürkuş ilk uçağını kendi elleriyle yapıp gökyüzüne kaldırdığında, imkansızı mümkün kılan bir hayalin peşindeydi. Onun cesareti, azmi ve inancı sayesinde Türk havacılığının temelleri atıldı. Bugün mezun olan gençlerimiz de aynı ruhu taşıyor. Sizler, Hürkuş’un ve Gökmen’in gökyüzüne açtığı yoldan yürüyerek, bayrağımızı daha da yükseğe taşıyacaksınız. Her biriniz, Türkiye’yi dünya ile buluşturan bir köprünün kaptan koltuğundasınız. Sizlerin özverisi, milli havacılığımızın gücüne güç katacak. THY Uçuş Akademisi’nin değerli eğitmenlerini ve yöneticilerini de özellikle kutlamak isterim. Aylar boyunca genç pilotlarımıza sadece uçuş becerileri değil. Aynı zamanda havacılığın disiplinini ve kültürünü aşıladınız. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde bugün 130. ve 131. filolarımızı başarıyla uğurluyoruz. Bu vesileyle, Türk Hava Yolları ailesine ve akademide emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmasında Aile Yılı’ndan da bahseden Bakan Göktaş, "Aile Yılı ile birlikte toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir anlayışla Türkiye Yüzyılı’nın ailelerini daha güçlü kılacak bir seferberlik başlattık. Amacımız, ailelerimizi çağın tehlikelerine karşı daha dirençli kılmak. 2025 Aile Yılı bizim için bir başlangıçtır. 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus On Yılı ile politikalarımızı uzun vadeli bir perspektifle hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberindeki protokol üyeleri akademiden mezun olan genç pilotlara brövelerini takdim ederek başarılar diledi.

Tören, mezun olan öğrencilerin kep atma töreni ile son buldu.

