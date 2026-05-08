Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, İstanbul’daki bakım merkezindeki görüntülere ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’da özel bir bakımevinde ortaya çıkan görüntülerin ardından, ilgili personelin iş akdinin derhal feshedildiğini ve hakkında adli süreç başlatıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "27 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen olayın Bakanlığımıza intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatılmıştır.

BAKANLIKTAN O GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yapılan ilk tespitte olayın, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi’nde meydana geldiği belirlenmiştir. Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitleri yapılmış; ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir.

Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

