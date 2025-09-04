HABER

Aileleri ve çocukları kayda almışlardı... Yatak odası görüntülerini çeken Bungalovcular tahliye edildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalovda gizli kamera yerleştirildiği iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sanık, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı. Duruşmada ampulde parmak izi bulunan sanıklar suçlamaları reddederken, mahkeme 4 aydır tutuklu bulunan sanıkların tahliyesine karar verdi.

Çiğdem Sevinç

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovda gizli kamerayla izleme yaptıkları iddiasıyla 2 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar H.K. ve T.S, müştekiler M.K. ve eşi P.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz verilen sanık H.K, önceki beyanlarını tekrar ederek, "Kamera meselesini olaydan bir gün sonra öğrendim. Telefonu kendi rızamla polislere teslim ettim, veri silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kendim teslim oldum, kaçmaya bile teşebbüs etmedim. Bu sebeple tahliyemi talep ederim." dedi.

"OLAYLA TEK ALAKAM, AMPULDE BULUNAN PARMAK İZİMDİR"

Sanık T.S. de işletmenin finansörü olduğunu dile getirdi.

"Olayla tek alakam, ampulde bulunan parmak izimdir." diyen T.S, şu beyanlarda bulundu:

"İşletmede bulunan tüm ampullerde, taşlarda parmak izimin olması normaldir. Ampulü diğer ampullerden farklı olarak görmediğim için çekmeceye koyduğumu hatırlıyorum, burada bir sürü ampul vardı. Bu olayla hiçbir alakam olmadığı halde mağdur edildim. Beraatimi talep ediyorum. Müştekiler, bungalova geldiğinde sanık H.K, o an yan bungalovla ilgileniyordu, İstanbul'da değildi. Bazı şeyleri tam hatırlayamadığım için İstanbul'da demiştim. Bu ampul tekrar yerine nasıl takıldı bilmiyorum, bizim dışımızda görevliler de girip çıkardı. Ayrıca bu ampulü fantezi amacıyla müşterilerden biri de getirmiş ve unutmuş olabilir."

Müşteki M.K, kendilerinden özür dilenmediğini dile getirerek, mağdur ve şikayetçi olduklarını söyledi.

Tanık emniyet görevlisi R.E, ihbar üzerine bölgeye gittiklerini ifade ederek, "Jakuzinin üzerinde ampul şeklinde kamera bulunmaktaydı, kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Biz oradayken ışık tamamen söndü." dedi.

KIRMIZI - MOR IŞIK ELE VERDİ

Tanık emniyet personeli F.S. ve B.A. da ampulde kırmızı ya da mora benzer ışık gördüklerini dile getirdi.

Söz verilen sanık avukatları, tanık beyanlarından aleyhteki hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunmaları, ivedi delillerin toplanmış olması, ceza miktarı ve alt sınırı dikkate alındığında tahliyelerini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Hakim, sanıkların tahliyesine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

Sakarya Valiliği, ilçedeki bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçmişti.

Adli ve idari tahkikat başlatılan olayla ilgili söz konusu işletmede inceleme yapılmış, çalışmalar sonucu işletme sahibi H.K. (31) ile şüpheli bulunan T.S. (48), polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, işletme ilçe belediyesi tarafından süresiz mühürlenmişti.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede H.K. ve T.S. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

(AA)

