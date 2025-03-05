Ailesi mobbinge uğradığını iddia etmişti! Kayıp mimar Ece Gürel'in patronu ilk kez konuştu: "İşten ayrılmadı, birbirimize çeki düzen vermek için zaman tanıdık"

Arkadaşlarına ve ailesine Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyen peyzaj mimarı Ece Gürel'den yaklaşık 3 gündür haber alınamıyor.

MOBBİNGE UĞRADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Gürel'i arama çalışmaları sürerken, kayıp kadının telefonu ve kişisel eşyaları bulunmuştu. Bu bölgenin 14 kilometre ötesinde ise Gürel'in hırkası bulundu. Ekipler göl bölgesinde aramalarını yoğunlaştırırken, kayıp kadının ailesi Gürel'in iş yerinde sıkıntılar yaşadığını ve mobbinge uğradığını iddia etti.

Bu iddiaların ardından gözler Gürel'in iş yerine çevrildi. EKOL TV muhabiri Gürel'in patronu olduğu söylenen şahısla konuyu görüştü.

"HERKES KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİN TARZINDA KONUŞMA YAPILDI"

Ece Gürel'in henüz işten çıkmadığını ve çalışmaya devam ettiğini savunan şahıs, "Sadece belli bir süre boyunca birbirimize zaman tanıyıp herkes kendine çeki düzen versin tarzında konuşma yapıldı. İşten henüz çıkartılmadı" dedi.

"ECE'NİN GEÇİCİ SÜRE İÇİN BİR İMZA ATTIĞINI BİLİYORUM"

Adam daha sonra kendisine "Annesi yalan mı söylüyor? Annesi imza attırmışlar diyor" şeklindeki soruya da "Bakın gerçekten, henüz iş akdi sonlandırılmadı. Ece'nin geçici süre için bir imza attığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

TEPKİLERİN ARDINDAN "BEN PATRONU DEĞİLİM" DEDİ

Öte yandan çevredekiler şahsa tepki gösterdi. Belgrad Ormanı'nda bulunan adama "Siz gidin paralarınızla oynayın, gelmeyin buraya bizim sinirimizi bozmayın" şeklinde tepkiler gösterildi. Bu tepkilerin ardından ise şahıs "Ben patronu değilim" dedi.