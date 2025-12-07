HABER

Ailesine kızıp aracını yaktı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iddiaya göre ailesiyle tartışan kişi, park halindeki aracı ateşe vermesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şahıs, kısa sürede gözaltına alındı.

Melih Kadir Yılmaz

Olay, gece yarısı Hacıakif Mahallesi, 40694 numaralı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahısın sahibi olduğu aracını ateşe vererek yaktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri boş arsa üzerinde yanan araca müdahale ederek söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis, olay sonrası başlattığı çalışma sonrası araç sahibinin tartıştığı ailesine kızarak aracını ateşe verdiği iddiası üzerine olay yerinden kaçan şahsı yakalayarak gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

