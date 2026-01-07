HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ailesine ziyarete gelen genç sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

Konya’nın Derebucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Ailesine ziyarete gelen genç sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

Olay, Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan Cengiz Uçar (30), anne ve babasını ziyaret etmek üzere Çamlık Mahallesi'ne geldi.

Ailesine ziyarete gelen genç sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti 1

YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Baba evinde geceyi geçiren Uçar’ı, bugün sabah saatlerinde ailesi kaldığı odada yatağında hareketsiz vaziyette buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Uçar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaldığı odadaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğinden şüphelenilen gencin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

07 Ocak 2026
07 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’da zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 11 yaralıHatay’da zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 11 yaralı
Rusya: "Hiçbir devlet, başka devletin gemilerini vuramaz"Rusya: "Hiçbir devlet, başka devletin gemilerini vuramaz"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Konya soba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.