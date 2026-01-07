Ailesine ziyarete gelen genç sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

Olay, Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan Cengiz Uçar (30), anne ve babasını ziyaret etmek üzere Çamlık Mahallesi'ne geldi.

YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Baba evinde geceyi geçiren Uçar’ı, bugün sabah saatlerinde ailesi kaldığı odada yatağında hareketsiz vaziyette buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Uçar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaldığı odadaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğinden şüphelenilen gencin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...