HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un bazı modellerine yönelik güvenlik açıklaması sonrası birçok firma, uçaklarını hizmetten çekmişti. Güncelleme yapılması beklenen uçakların arasında İstanbul'a gelen Papa 14.Leo’nun kullandığı uçak da yer alıyor. Papa'nın uçağına yazılım güncellenmesi için Roma'dan bir yazılımcı İstanbul'a geldi.

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Uçak üretici firması Airbus, havacılık otoriteleri ile işbirliği yaparak, tespit edilen güvenlik riski nedeniyle havayolu şirketlerinden mevcut yazılım ve donanım korumasını devreye sokulması için 'A320neo' ve 'A321neo' uçaklarının yere indirilmesini istedi. Bu gelişme sonrası birçok firma uçaklarını hizmetten çekerek yazılım güncellemesi yapmaya başladı.

Airbus un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa nın uçağı da risk altında çıktı 1

PAPA'NIN UÇAĞI DA ETKİLENDİ

Uçak üretici firması Airbus’un A320 uçaklarıyla ilgili olarak tespit edilen güvenlik sorunları nedeniyle yeniden yazılım yüklenecek uçaklar arasında Papa 14.Leo’nun kullandığı Airbus 320 Tipi uçağı da yer alıyor.

Airbus un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa nın uçağı da risk altında çıktı 2

Uçağa yazılım yüklenmesi için bugün Roma’dan İstanbul’a bir uçak teknisyeni ve ITA Airways’e ait A320neo uçağı için yedek bilgisayar getirildi. Konuyla ilgili olarak Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, gerekli güncelleme işlemlerinin Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı’nın (EASA) acil direktifi kapsamında yapılacağı ve gerekli yüklemelerin tamamlanmasının ardından Papa’nın yarın İstanbul’dan Beyrut’a gideceğini açıkladı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıOtomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Türk bayrağını öpen teyzenin görüntüsü yürekleri ısıttıTürk bayrağını öpen teyzenin görüntüsü yürekleri ısıttı

Anahtar Kelimeler:
uçak Airbus Papa 14. Leo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.