AirPods 3 Pro önemli bir özellikle geliyor

Apple’ın bu yıl AirPods Pro 3'ü piyasaya sürmesi bekleniyor. İddialara göre yeni kulaklıklar, kalp atış hızı takibi (nabız takibi) gibi önemli bir yeni özellikle gelecek.

Enes Çırtlık

Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın bu yıl yeni AirPods Pro’yu piyasaya süreceğini ve kulaklıkların önemli bir yeni özellikle geleceğini öngörüyor: kalp atış hızı takibi.

AIRPODS PRO 3 İÇİN 'KALP ATIŞ HIZI' İDDİASI

Apple, bu yılın başında Powerbeats Pro 2 modelinde kalp atış hızı ölçüm özelliğini zaten tanıtmıştı. Bu özellik, Apple Watch’un kalp atış ölçüm teknolojisine dayanıyor. Eğer kullanıcı hem Powerbeats Pro 2’yi hem de bir Apple Watch’u takıyorsa, uygulamalar varsayılan olarak Apple Watch’un verilerini kullanıyor. Yeni AirPods Pro için de aynı durumun geçerli olması bekleniyor.

Kalp atış ölçümünün ötesinde, gelecek AirPods Pro’nun daha iyi ses kalitesi, geliştirilmiş aktif gürültü engelleme (ANC), tasarım değişiklikleri ve daha fazlasıyla gelmesi muhtemel.

Mevcut AirPods Pro 2 Eylül 2022’de piyasaya sürülmüş ve Eylül 2023’te USB-C şarj kutusu ve birkaç küçük yenilikle güncellenmişti.

