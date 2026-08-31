AirPods 5 eylülde, OLED ekranlı iPad mini ise ekimde gelebilir

Apple’ın eylül ayında düzenleyeceği etkinlik yalnızca yeni iPhone ve Apple Watch modellerine sahne olmayabilir. Bloomberg’den Mark Gurman, şirketin yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods 5’i eylül ayında piyasaya sürebileceğini yineledi.

AIRPODS 5, IPHONE 18 PRO İLE BİRLİKTE GELEBİLİR

Gurman’a göre AirPods 5’in; iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, katlanabilir iPhone, Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

Apple’ın etkinliği 9 Eylül Çarşamba günü Pasifik saatiyle 10.00’da düzenlenecek.

OLED EKRANLI IPAD MINI İÇİN EKİM İŞARETİ

Apple’ın sonbahar takviminin ikinci aşamasında ise iPad mini yer alabilir. Gurman, OLED ekrana ve başka yeni özelliklere sahip bir iPad mini’nin ekim ayı sonuna kadar piyasaya çıkmasını beklediğini belirtti.

Apple henüz AirPods 5 ve OLED ekranlı iPad mini için resmi bir duyuru yapmadı. Bu nedenle belirtilen tanıtım tarihleri şimdilik Gurman’ın beklentisine dayanıyor. (Kaynak: MacRumors)

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