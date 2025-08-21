HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

AJet'ten Avrupa'ya uçak bileti müjdesi: 9 euro'ya seyahat fırsatı!

AJet, 20 Ağustos 2025 itibarıyla başlattığı kampanya ile Avrupa'nın 9 ülkesine 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla uçma fırsatı sunuyor. Sınırlı sayıda koltuk ve belirli tarihler arasında geçerli olan bu kampanya, Avrupa hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat.

AJet'ten Avrupa'ya uçak bileti müjdesi: 9 euro'ya seyahat fırsatı!

AJet, Avrupa'nın gözde şehirlerine bütçe dostu seyahat imkanı sunuyor. Kampanya detayları ve bilet alma yöntemleri haberimizde.

AJet, seyahat severlerin yüzünü güldürecek bir kampanya ile gündeme geldi. Şirket, 20 Ağustos 2025 saat 10:00'dan itibaren 22 Ağustos 2025 saat 23:59'a kadar geçerli olacak bir indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç olmak üzere Avrupa'nın 9 ülkesine, Türkiye'den gidiş-dönüş uçak biletleri sadece 9 Euro + vergiler karşılığında satışa sunuluyor.

Kampanya, özellikle bütçe dostu seyahat arayışında olanlar için büyük bir fırsat sunuyor. AJet, bu kampanya ile toplamda 112 bin 224 koltuğu indirimli fiyatlarla yolcularla buluşturacak. Biletler, 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatler için geçerli olacak.

Bu cazip tekliften yararlanmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. İndirimli biletler, AJet'in resmi internet sitesi (AJet.com), mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden temin edilebilecek. Kampanya süresince koltuk seçimi ve ek bagaj gibi hizmetlerde de özel indirimlerin uygulanacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, bu tür kampanyaların seyahat sektörüne önemli bir canlılık getirdiğini ve özellikle turizm açısından olumlu etkiler yarattığını belirtiyor. Ayrıca, erken rezervasyon yaptırmanın ve kampanyaları takip etmenin, seyahat maliyetlerini önemli ölçüde düşürebileceğini vurguluyorlar. Pegasus'un da benzer bir kampanyaya başlaması rekabeti artırarak tüketiciler için daha fazla seçenek sunuyor.

AJet'in bu kampanyası, Avrupa'yı keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Uygun fiyatlı biletler sayesinde, daha fazla kişi Avrupa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini deneyimleme imkanı bulacak. Ancak, kampanyanın sınırlı süreli ve koltuk sayısının kısıtlı olması nedeniyle, ilgilenenlerin acele etmesi gerekiyor. Avrupa hayallerinizi ertelemeyin, AJet'in bu fırsatıyla bütçenizi zorlamadan unutulmaz bir seyahate çıkın!Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı
Daha önce görülmedi! Pili bu kez çocuklar değil yetişkin bir kişi yuttuDaha önce görülmedi! Pili bu kez çocuklar değil yetişkin bir kişi yuttu

Anahtar Kelimeler:
uçak uçak bileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti

'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.