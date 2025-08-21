AJet'ten Avrupa'ya uçak bileti müjdesi: 9 euro'ya seyahat fırsatı!

AJet, Avrupa'nın gözde şehirlerine bütçe dostu seyahat imkanı sunuyor. Kampanya detayları ve bilet alma yöntemleri haberimizde.

AJet, seyahat severlerin yüzünü güldürecek bir kampanya ile gündeme geldi. Şirket, 20 Ağustos 2025 saat 10:00'dan itibaren 22 Ağustos 2025 saat 23:59'a kadar geçerli olacak bir indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç olmak üzere Avrupa'nın 9 ülkesine, Türkiye'den gidiş-dönüş uçak biletleri sadece 9 Euro + vergiler karşılığında satışa sunuluyor.

Kampanya, özellikle bütçe dostu seyahat arayışında olanlar için büyük bir fırsat sunuyor. AJet, bu kampanya ile toplamda 112 bin 224 koltuğu indirimli fiyatlarla yolcularla buluşturacak. Biletler, 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatler için geçerli olacak.

Bu cazip tekliften yararlanmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. İndirimli biletler, AJet'in resmi internet sitesi (AJet.com), mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden temin edilebilecek. Kampanya süresince koltuk seçimi ve ek bagaj gibi hizmetlerde de özel indirimlerin uygulanacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, bu tür kampanyaların seyahat sektörüne önemli bir canlılık getirdiğini ve özellikle turizm açısından olumlu etkiler yarattığını belirtiyor. Ayrıca, erken rezervasyon yaptırmanın ve kampanyaları takip etmenin, seyahat maliyetlerini önemli ölçüde düşürebileceğini vurguluyorlar. Pegasus'un da benzer bir kampanyaya başlaması rekabeti artırarak tüketiciler için daha fazla seçenek sunuyor.

AJet'in bu kampanyası, Avrupa'yı keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Uygun fiyatlı biletler sayesinde, daha fazla kişi Avrupa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini deneyimleme imkanı bulacak. Ancak, kampanyanın sınırlı süreli ve koltuk sayısının kısıtlı olması nedeniyle, ilgilenenlerin acele etmesi gerekiyor. Avrupa hayallerinizi ertelemeyin, AJet'in bu fırsatıyla bütçenizi zorlamadan unutulmaz bir seyahate çıkın!Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır