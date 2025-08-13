HABER

AJet’ten powerbank kararı! Uçuş sırasında kullanımı yasaklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıklaması üzerine AJet, uçuş sırasında powerbank kullanımını yasakladı.

AJet'ten powerbank kararı! Uçuş sırasında kullanımı yasaklandı

Konuyla ilgili olarak AJet’ten yapılan açıklamada, “AJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün tavsiye kararına istinaden, taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımı ve taşınmasıyla ilgili yeni kararlar aldı.

Buna göre; 100 Watt/Saate kadar olan lityum bataryalı taşınabilir şarj cihazları (powerbankler), elektronik sigaralar, yedek/harici bataryalar kabin bagajında taşınacak. Ancak uçak içinde çalıştırılmayacak ve kullanılmayacak. 100-160 Watt/Saat arasındaki lityum bataryalar için havayolu şirketinden izin alınacak 160 Watt/Saat üzerindeki lityum bataryalar ise yolcu bagajı olarak taşınmayacak, ancak sadece belirli şartların karşılanması dahilinde kargo olarak taşınabilecek” denildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

