AK Parti Burdur Milletvekili Korkmaz: "Burdur kayyum ile yönetilemez"

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Burdur'un Ağlasun ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi kurulması süreci, Spor Sağlığı ve Performans Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımları ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği konusunda açıklamalarda bulundu.

"ZAMAN BİZE TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDIRDI"

Tıp fakültesi sürecinin yaklaşık bir yıldır takip edildiğini belirten Korkmaz, Sağlık Bakanı'nın Burdur ziyaretinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Sağlık bakanımız Burdur'a geldikten sonra tıp fakültesi ile Sağlık Bakanlığının birleştirme süreci vardı. Bu da 1 yıldır takip ettiğimiz bir süreç. 50'ye yakın doktor alındı, yeni doktorlar da gelecek. Orada da üniversite için yeni bir misyon biçildi. Spor sağlığı ve performans merkezi kısmı eksik kalmıştı. Tabii bunların oluşumu için şartlar gerekiyor. Bir tıp fakültemiz yoktu. Zaman bize tıp fakültesini kazandırdı. Dikkat ederseniz sessiz sedasız tıp fakültesi dekanı açıklandı. Bu dekanımız spor hekimidir. Bahse konu branş her yerde bulunan bir branş değil. Türkiye'de de bu hekimler bir elin parmağını zor geçer."

"BÜROKRASİNİN İÇERİSİNDE BURDUR'A TIP FAKÜLTESİ AÇILMASI KONUSUNDA YETERLİ ALT YAPI YOK RAPORU GİTMİŞ"

Tıp fakültesinin kurulması için yaklaşık 3 yıldır siyasi olarak çalışma yürüttüklerini belirten Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "3 senedir siyaset ile uğraşıyoruz. Bakan beyle de geçen geldiğinde onu konuştuk. Bakanlık tıp fakültesi konusunda da uzun süre direndi. Bu direnmenin de çok fazla yansıması var. Cumhurbaşkanımızla görüşmemizdeki bir konuyu size anlatayım diğer konulara da girmeyeceğim. Burdur meydanında tabii orada da hepiniz şahit oldunuz. Devletin başkanı ile bir konuda ısrarcı olmak bize nasip oldu. Hiç sıkıntı yok, Burdur adına bunu yaparız. Aradan 7-8 ay geçti sanırım. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yerel seçim değerlendirme toplantısı yapıldı. Ben bu toplantıda birkaç şey söyledim ve en sonunda konuyu oraya getirdim. Cumhurbaşkanımıza, 'Burdur halkının tıp fakültesi talebi vardı, sizin desteğinizle üniversitenin bütün kurum ve kuruluşları tamamlandı, sağlık zincirinde akademik olarak bir fakültemiz eksik kaldı hem de Burdur halkının sağlık hizmetin ulaşabilmesi için tıp fakültemiz kaldı, halkımız sizden bir müjde bekliyor' dedim. Cumhurbaşkanımız kafasını kaldırdı, Hasan Doğan'a dönerek ‘Mehmet Akif'e daha tıp fakültesini açmadık mı?' dedi. Sonrasında da olayın biraz detayını takip ettim. Cumhurbaşkanımız Burdur'dan döndükten sonra talimat vermiş. Mehmet Akif'e tıp fakültesi konusunda çalışılması ve sonuçlandırılması konusunda talimat vermiş. Ama bu durum sonuçlanmamış. O aşağıdakine sormuş, o da aşağıdakine sormuş, o da buradakine sormuş. Bürokrasinin içerisinde Burdur'a tıp fakültesi açılması konusunda yeterli alt yapı yok raporu gitmiş. Bunu öğrendiğimde hayal kırıklığına uğramıştım. Tayyip Erdoğan hani o meydanda dedi ya YÖK ile görüşeceğim. YÖK ile görüşmüş, YÖK'e talimat vermiş" şeklinde konuştu.

"BUNU İMZALAYAMAZSIN DİYEREK MÜDÜR TEHDİT EDİLİYOR"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Burdur'da gerçekleştirilecek yatırımlara da değinen Korkmaz, "Burdur'da bir yatırım kararı çıkıyor. 4 ay bir müdürün masasında sen bunu imzalayamazsın diyerek müdür tehdit ediliyor. 4 ay bekliyor. Nasıl bekler bu? Müdür, değil de o ismin başka türlü yazılması lazımmış. Bakanlık diyor ki ben yatırımcıyım, yatırımda da ildeki kurumun müdürümün adıyla protokol imzalayacağım. Bu bakanı da takmam anlayışıdır. En sonunda da oluyor muymuş olmuyor muymuş. Oluyormuş, bakanlık bir dakika diyor. Benim yönetim kurulu başkanlığı olarak imzaladığımı bir sözleşme nasıl imzalanmaz? Kimmiş bakanın üzerinde kendinde yetkiyi gören demeye kadar gidiyor. Yazıktır, bunlar şehre fayda sağlamaz" diye konuştu.

"BURDUR KAYYUM İLE YÖNETİLEMEZ"

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, "Özel idare dediğiniz yer siyasi bir yerdir. Siyasetin en güçlü olduğu ve bütün ili temsil eder. Bundan başka bir yer var mıdır? Yerel yönetimlerin de damarıdır. Yerel seçimlerde de hükümet kendini il genel meclisi oylarında test eder. Partiler bakımında il genel meclisin oyları genel seçimdir. Bizde özel idare üzerinde şu anda siyasetin hiçbir etkisi yok. Kısmı bir şekilde vardı, geçtiğimiz günlerde duydum ve çok üzüldüm. Genel sekretere soruşturma açılarak görevinden istifa ettirilmiştir, artık genel sekreterimiz de yok. Genel sekreter dediğiniz kişi başarılırdır, başarısızdır. Ama muhtarın kapısını çaldığında muhtar ‘sayın genel sekreterim' der. Özel idare sisteminde siyasetçiye verilen tepkinin makamı genel sekreterdir. Siz burayı mülki idare takdim ettiğiniz takdirde vatandaşın sesi çıkmaz. Vatandaş da bu tepkisini bize verir ve bunun bedelini de sandıkta bize yani iktidara sorar. Buraya bir sivil genel sekreter atanır. Uzlaşı olur, uzlaşı olmaz. İçişleri Bakanlığı gerekirse devreye girer çünkü genel sekreteri İçişleri Bakanlığı atar. Burada da isterse vekilleri çağırır sorar, isterse de sormaz. Eğer burada kayyum belediye yoksa, özel idare de kayyum olmaz. Bunu atayacak kişi sivil bir kişidir. Sıfatları da tanımlanmıştır. Yok Özel İdare Kanunun bilmem kaçıncı maddesinde kanunu bulduk da oradan atadık ile olmaz. Bunun adına tırnak içerisinde ‘kayyum' denir. Burdur kayyum ile yönetilemez. Kimse de kusura bakmasın. Bir idareci bir il yöneticisi hiçbir kimse tarafından tehditle istifa ettirilemez. ‘Derhal kurumu terk et, kendine kurum bul' denip kendi hakkında soruşturmalar açılarak 'Bir an önce istifa edin eğer ki istifa etmezsen sen bilirsin' noktasına gelip arkasından bir soruşturma daha açarız denildiğinde oradaki memur ne yapsın?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır