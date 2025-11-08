HABER

AK Parti'de 5 il başkanı değişti! Yapılan atamalar resmen duyuruldu

AK Parti teşkilatlarında yeni döneme ilişkin değişikler devam ediyor. AK Parti'de Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına atama yapıldığı açıklandı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu, Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu, Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren ve Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer'in atandığı belirtildi.

Açıklamada, eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA

