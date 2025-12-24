HABER

Minibüs sürücüsü makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü

Konya’da makas atan minibüs sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Minibüs sürücüsü makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü

Edinen bilgiye göre, Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi’nde aşırı hız yaparak seyreden minibüsün, araçların arasında makas atarak ilerlemesi tehlike oluşturdu. Yolculuğu boyunca uzun süre frene dahi basmayan minibüs sürücü araçların arasından geçmesi dikkat çekti. Kendi canını ve diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye atan sürücünün bu tehlikeli yolculuğu bir amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Frene basmadan cadde üzerinde ilerleyen sürücünün araçların arasında makas atarak tehlikeli ilerleyişi görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

Konya
