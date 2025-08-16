AK Parti'de fotoğraf tartışması! Eyyüp Kadir İnan isim vermeden eleştirdi: "Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı istismar aracı değildir"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullanan İnan, isim vermeden bazı partililere 'fotoğraf' eleştirisi yaptı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN FOTOĞRAFI İSTİSMAR ARACI DEĞİLDİR"

"Son dönemde bazı şahısların, ofislerini şatafatlı dekorlarla süsleyip altın varaklı masalar, kırmızı taht koltuklar arasında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bir vitrin süsü gibi kullanarak milleti etkilemeye çalıştıkları görülüyor" diyen İnan, "Açıkça ifade edelim ki, o fotoğraf bir makam odasının dekoru değildir. İstismar aracı hiç değildir" ifadelerini kullandı.

"ŞAHSİ REKLAMINA ALET EDENLER, KAMUOYU NEZDİNDE KARŞILIK BULMAYACAKTIR"

İnan açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"O fotoğraf, bir davanın, bir mücadelenin ve millete hizmet yolunda ödenen büyük bedellerin sembolüdür. Cumhurbaşkanımızın hatırasını kendi şahsi reklamına alet edenler, kamuoyu nezdinde asla karşılık bulamayacaktır.

"PARTİ OLARAK AYRI BİR MÜCADELE İÇİNE GİRECEĞİZ"

Bu istismarcılarla bireysel düzeyde mücadele etmekle kalmayacak, parti olarak da ayrı bir mücadele içine gireceğiz. Çünkü bizim için bu dava, makam süslerinin değil, milletin derdiyle dertlenenlerin, gece gündüz çalışanların davasıdır.