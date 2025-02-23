AK Parti'de kongre heyecanı! İddialar art arda geliyor... Osman Gökçek'e yeni görev

AK Parti'de heyecanla beklenen 8. Olağan Büyük Kongre bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Yaklaşık olarak 100 bin kişinin katılım sağlaması beklenen kongre öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salon önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

CHP'YE KURULTAY GÖNDERMESİ: ŞAİBESİZ BİR ŞEKİLDE BU GÜNLERE GELDİK

Kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, "Adında ak, ışığında istikbal olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. Kavgasız, gürültüsüz, şaibesiz bir şekilde bu günlere geldik" dedi.

YENİ GÖREVLER İÇİN İDDİALAR ART ARDA GELİYOR

Öte yandan parti kadrosunda büyük değişimlerin de yaşanması beklenen kongre için iddialar da art arda gelmeye devam ediyor.

OSMAN GÖKÇEK'E YENİ GÖREV İDDİASI: AK PARTİ'NİN TANITIM VE MEDYA BAŞKANI OLACAK

Melih Gökçek’in oğlu Ankara milletvekili Osman Gökçek’in bugünkü kongre sonunda AK Parti’nin Tanıtım ve Medya Başkanı olacağı iddia ediliyor.

HALİT YEREBAKAN'IN SAĞLIKTAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLMASI BEKLENİYOR

İddialardan biri de AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan için. Kongre sonunda Yerebakan'ın sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcısı olacağı öne sürüldü.