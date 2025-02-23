AK Parti'de kongre heyecanı! İddialar art arda geliyor... Osman Gökçek'e yeni görev

AK Parti'de heyecanla beklenen 8. Olağan Büyük Kongre bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Yaklaşık olarak 100 bin kişinin katılım sağlaması beklenen kongre öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salon önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.
Kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, "Adında ak, ışığında istikbal olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. Kavgasız, gürültüsüz, şaibesiz bir şekilde bu günlere geldik" dedi.
Öte yandan parti kadrosunda büyük değişimlerin de yaşanması beklenen kongre için iddialar da art arda gelmeye devam ediyor.
Melih Gökçek’in oğlu Ankara milletvekili Osman Gökçek’in bugünkü kongre sonunda AK Parti’nin Tanıtım ve Medya Başkanı olacağı iddia ediliyor.
İddialardan biri de AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan için. Kongre sonunda Yerebakan'ın sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcısı olacağı öne sürüldü.