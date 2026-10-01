AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine gelen kişi belli oldu: Ömer Çelik duyurdu

Kamuoyunda fon soruşturmaları olarak bilinen soruşturmaya adı karışan ve AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen isim belli oldu.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN YERİNE GELEN KİŞİ BELLİ OLDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni atamayla ilgili şu bilgileri aktardı;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın takdirleriyle Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atanmıştır."



Prof. Dr. Hülya Terzioğlu

FON İDDİALARI SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında çıkan fon iddiaları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Sayan Kaya, aldığı siyasi sorumluluk gereğince Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "affını istediğini" dile getirmişti.