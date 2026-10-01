Ekrem İmamoğlu davasında yeni gelişme! 4 kişi tahliye edildi

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, aranın ardından aylık tutukluluk incelemesi ile ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar ve iş insanı Turgay Tokdemir'in tahliyesine karar verdi.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, "İki hafta sonra celseyi kapatmayı planlıyoruz. Tekrar değerlendirme yapacağız. Pazartesi savunmalara devam edeceğiz." dedi.

"BİZİ YALNIZ MİLLET YARGILAYACAK"

Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, salondan çıkartılırken, "Bizi yalnız millet yargılayacak, unutmayın. Bizi yalnız millet yargılayacak." dedi.

Duruşma, 5 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.

53 KİŞİ DAVADA TUTUKLU

Yargılama sürecinde, birleşen dosyalarla birlikte 63 sanığın tahliye edilmesiyle davada 53 tutuklu sanık bulunuyor. Öte yandan, duruşmalarda toplam 290 tutuksuz sanığın savunması tamamlanmış oldu.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır