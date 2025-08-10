HABER

AK Parti'den '10 Ağustos' mesajı: "Milletimiz büyük bir karara imza attı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te göreve ilk kez doğrudan halk tarafından seçilmesiyle ilgili mesaj paylaştı.

AK Parti'den '10 Ağustos' mesajı: "Milletimiz büyük bir karara imza attı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014'teki seçimle başladığı cumhurbaşkanlığı görevinde 11 yılı tamamladı.

"10 AĞUSTOS YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası. 10 Ağustos 2014’te milletimiz Türkiye Yüzyılı’na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ 11 YILDIR İMZALAR ATMAYA DEVAM EDİYOR"

Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ediyor.

