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AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasına ilişkin “Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir” dedi. Çelik, usulsüzlüklerle “tavizsiz” mücadele edileceğini belirtti.

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevlerinden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasıyla ilgili sürecin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk andan itibaren titizlikle takip edildiğini belirterek, “Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

AK Parti’miz her zaman “doğru”ların yanında “yanlış”ların karşısındadır.

AK Parti’mizin “kuruluş felsefesi” ve “varlık sebebi” budur.

Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın “sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır” ifadesidir.

Bu ilke çerçevesinde, her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele “tavizsiz” verilecektir.

Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Adalet Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları, olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır.

Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir.

Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır.
Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorunun üzerine gidilirken, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, “benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak” çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapıyoruz.

Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz.

AK Parti’mizde “siyasetimizin alfabesi” her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Betül Sayan Kaya ak parti
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