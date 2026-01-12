AK Parti'den gümrük vergisi düzenlemesi mesajı: "Bunun kapısı açık"

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Tayyip bey yağmur yağmasın, Ankara, İstanbul susuz kalsın diye dua ediyor" sözlerine sert tepki gösterdi. İran'daki krize yönelik mesajlar veren Çelik ayrıca Suriye'deki gelişmeler üzerine SDG'ye çağrı yaptı.

İRAN VE VENEZUELA MESAJLARI

Toplantının ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in öne çıkan açıklamaları şöyle:

Netanyahu kaostan çekinmiyor, her adımı savaşı tetikliyor. Biz İran'da kaos istemiyoruz. İran'ın sorunlarını İran toplumu çözecektir. İran'a dışarıdan müdahale kötü sonuç doğurur.

Venezuela halkıyla dayanışma içindeyiz. Venezuela halkının geleceği önemlidir.

SDG'YE MUTABAKAT ÇAĞRISI

Suriye'deki durum durulmuş görünüyor. SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalıdır. Bir ülkede 2 ordu olmayacağını ifade etmiştik. Suriye hükümeti gereken tavrını ortaya koydu.

SDG 10 aydır ayak sürüyor, süreci sabote etmeye kalkıştı. 10 Mart mutabakatı kalıcı barışı sağlayacaktı, mutabakata uymaları halinde hiçbir sorun kalmayacaktı. SDG/YPG'yi birtakım soykırımcı odaklar cesaretlendirdi, onlar tarafından yönlendiriyorlar. Ortada bir Arap-Kürt çatışması yok.

Erdoğan, Şara ile yoğun temas içinde. Suriye hükümeti ile hassasiyetler konusunda mutabakatız.

SDG'nin eylemlerini Kürtlere mal edemezsiniz. Etnik gruplar kalkan yapılıyor. Esad rejimi artığı birtakım güçler de kışkırtıyor.

CHP'YE YANIT

Bizim partimizin alevi canlarımızı sahiplenmesi, bu konudaki hassasiyeti son derece açık ifade ettiğimiz bir husustur. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı zamanından beri ortaya koyduğu gayretler yüksektir. İkincisi emekli büyüklerimizle ilgili burada en büyük hassasiyet her zaman onlarla ilgili olarak gösterilmiştir. Bütçe imkanları içerisinde ekonomik programın ilerlemesine bağlı olarak hiçbir zaman emeklimizi, çiftçimizi yalnız bırakmayacağız. Son derece saygısız ifade kullanmalarını kendi sicillerine işleyen bir şey.

Bizim arkadaşlarımızın yaptıkları görevlere layık olup olmadıkları arkadaşlarımız kendi siyasi emekleriyle Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu göreve getirilmiştir. Görevi hakkıyla yapmaktadırlar. Burada emeklilerimiz üzerinden, alevi canlarımız üzerinden AK Parti'ye dönük tartışma açılması tümüyle reddettiğimiz bir konudur. Biz Alevi canlarımızla da biriz beraberiz, bütün siyasi hayatımız boyunca en önemli önceliklerimizden bir tanesi bizim emeklilerimizle yürüdüğümüz yolda onların her zaman yanında olmaktır.

İran konusunda en üst düzeyde önlemlerimizi alıyoruz. İran, Suriye, Irak sınırlarımızda olayları çok boyutlu değerlendiriyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Özgür Özel Cumhurbaşkanımızın Ankara ve İstanbul'a yağmur yağmaması için dua ettiğini söylemiş. Özgür Özel kendince bir tür falcılığa başlamış. Bilmediği konularda konuşuyor. Kendi belediyelerinin beceriksizliğini örtme bakımından bir sınır olmadığını gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın yaptığı dualar milletimizin, bölgemizin hayrı içindir. Tabii ki şu duayı da yapıyor; bu memleketin beceriksizlerin eline kalmaması için de dua ediyor. Ama milletimize kötülük anlamına gelen herhangi bir duası olmaz. Özgür Özel'in söylediği şey siyasi yalanın zirvesi.

RUM YÖNETİMİ'NİN AB DÖNEM BAŞKANLIĞI

GKRY'nin marjinal tezleri AB tezi gibi sunuluyor. AB, Kıbrıs için arabulucu olamaz.

GÜMRÜK VERGİSİ DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI