Trump'tan 'intikam yeminleri'ne sert yanıt!

İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından dünyada peş peşe gelişmeler yaşandı. İran'dan intikam yeminleri yükselirken ABD Başkanı Donald Trump'tan bir yeni tehdit daha geldi.

Trump'tan 'intikam yeminleri'ne sert yanıt!
Ufuk Dağ

Orta Doğu'da hareketlilik tavan yaptı. ABD ve İsrail'in ortak saldırısında İran dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetti. İran bir süre bu haberi yalanlasa da sabaha karşı devlet televizyonundan yapılan açıklamada iddialar doğrulandı.

Trump tan intikam yeminleri ne sert yanıt! 1

Bu açıklamanın ardından hem İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan hem e İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan peş peşe sert açıklamalar geldi. Kısa süre işaret edilerek 'Tarihin en ağır taarruzu başlatılacak' dendi ve ardından bölgedeki ABD üslerinin de olduğu 27 nokta vuruldu.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Sert açıklamalar peş peşe gelirken ABD Başkanı Donald Trump'tan bir kez daha tehdit geldi. Trump son açıklamasında, ""İran bugün bizi çok sert vuracakmış. Yapmasalar iyi olur. Onları görülmemiş güçle vururuz." ifadelerini kullandı.

İran Hamaney'in ölümünü doğruladı! 40 günlük yas ilan edildi

İran Hamaney'in ölümünü doğruladı! 40 günlük yas ilan edildi

 Hamaney'in ölümü sonrası yeni saldırı... Meydanlara akın ettiler

Hamaney'in ölümü sonrası yeni saldırı... Meydanlara akın ettiler

 İran'dan peş peşe intikam yeminleri: 'Pişman edeceğiz'

İran'dan peş peşe intikam yeminleri: 'Pişman edeceğiz'
Hamaney'in yerine kim geçecek? İşte İran'ı bekleyen süreç
İran'dan peş peşe intikam yeminleri: 'Pişman edeceğiz'İran'dan peş peşe intikam yeminleri: 'Pişman edeceğiz'

Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

