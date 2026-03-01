Hamaney öldü, Türkiye'yi hedef aldı! ABD'li akademisyenin küstah paylaşımına tepki yağıyor

Dün İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi tüm dünyanın bir numaralı gündemi oldu. Sosyal medya ise provokasyonların adresine dönüştü. Daha önce de birçok kez Türkiye düşmanlığı yaparak kışkırtıcı çıkışlarda bulunan ABD'li akademisyen Michael Rubin provokasyonların başını çeken isimlerden biri.

SKANDAL SÖZLER: "TAHRAN 2026 - ANKARA 2036"

Rubin, ABD-İsrail'in Tahran'a saldırıları ve Hamaney'in ölümüne gönderme yaparak Türkiye'yi hedef aldı. "Ankara 2036’da, Tahran 2026’daki gibi olacak mı?" ifadeleriyle Rubin haddini aştı.

ABD'Lİ AKADEMİSYENE TEPKİ YAĞMURU

Rubin’in paylaşımına Türk kullanıcılar sert yanıt verdi. Yorumlarda Türkiye’nin hedef alınmasına çok sayıda tepki geldi.

Kullanıcılar Rubin'e meydan okurken Kurtuluş Savaşı'nı, 15 Temmuz'u hatırlatanlar oldu.

Skandal paylaşıma gelen yorumlardan bazıları şöyle:

İranlılar, Ali Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenleniyor.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.