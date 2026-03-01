Hamaney'in yerine kim geçecek? İşte İran'ı bekleyen süreç

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin süreci anlattı.

İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi.

GEÇİCİ YÖNETİM O 3 KİŞİDE

Muhbir, "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir." ifadelerini kullandı.

40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Hamaney'in ölümü sonrası İran'da 40 günlük yas ilan edilirken, ülkenin en üst dini ve siyasi makamına kimin geleceği ediliyor.

Bazı yorumlara göre eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin adı öne çıkarken, bazı çevreler ise Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni'nin başa gelebileceğini tahmin ediyor.

