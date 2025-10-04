HABER

AK Parti'den Hamas açıklaması: "Başkan Trump'ın planına yanıt hakkaniyet ve adalet odaklı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına Hamas'ın yanıtı gündemde. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

AK Parti'den Hamas açıklaması: "Başkan Trump'ın planına yanıt hakkaniyet ve adalet odaklı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas'ın yanıtına ilişkin "Başkan Trump’ın açıkladığı plana Hamas’ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"ATEŞKESİN SAĞLANMASI VE İNSANİ YARDIMLARIN ÖNÜNÜN AÇILMASI İÇİN YENİ BİR ZEMİNİ OLUŞTURABİLECEK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ömer Çelik şunları kaydetti:

"Hamas tarafından ateşkes ve barışın sağlanması için esirlerin takasından işgalin tamamen sona ermesine ve Filistin’in sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğine kadar kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyulmuştur. Arap, İslam dünyası ve uluslararası destekle ortaya koyulan kuralların ve önerilen mekanizmaların altı net çizilmiştir.

Başkan Trump’ın ortaya çıkan bu durumu “barış” için olumlu bir yaklaşım gören mesajı, ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemini oluşturabilecektir.

Hamas’ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerekir. Bunun için İsrail’in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanınımızın ilk günden itibaren ateşkesin sağlanmasından bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasına kadar çizdiği hakiki çerçeve, çözümün kalıcı barışa dönüşmesinin en net yol haritasıdır."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

