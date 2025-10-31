HABER

AK Parti’den kan bağışı çağrısı!

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, Kızılay Haftası kapsamında kan bağışı kampanyası düzenleyerek vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, Kızılay Haftası kapsamında kan bağışı kampanyası düzenleyerek vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ve çok sayıda partili, Kızılay Manisa Şubesi’nde kan bağışında bulundu.

AK Parti Manisa İl Sosyal Politikalar Birimi’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe; İl Başkanı Süleyman Turgut’un yanı sıra il yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile il teşkilatında görev yapan partililer katıldı.

"Kan bağışı insanlık görevidir"

Programda konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, kan bağışının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, Kızılay’ın kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.
Turgut, "Kızılay, ülkemizin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine el uzatan köklü bir kurumdur. Kan bağışı; bir insana umut olmak, bir hayata dokunmak demektir. Bizler de Kızılay Haftası’nda bu farkındalığı artırmak ve topluma örnek olmak için buradayız. Siyasetin yalnızca hizmet üretmek değil, toplumun her kesimine dokunmak olduğuna inanıyoruz. Kan bağışı da bu anlayışın en güzel örneklerinden biridir" dedi.

Vatandaşa davet

Etkinlik kapsamında partililer, Kızılay ekiplerinin gözetiminde kan bağışında bulunarak destek verdi.

Program sonunda İl Başkanı Süleyman Turgut, Kızılay Manisa Şubesi yetkililerine teşekkür ederek gönüllülük bilincinin önemine dikkat çekti.

Turgut, "Bir damla kan bir hayat demektir. Bu bilinçle hareket eden tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı da düzenli aralıklarla Kızılay’a kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu.

En Çok Aranan Haberler

