İşledikleri suçlar "terör suçu" olmaktan çıkacak: AK Parti'nin merak edilen raporunda detaylar ortaya çıktı

TBMM'deki İmralı ziyaretinin ardından atılacak adımlar merak ediliyordu. İlk adım MHP'den geldi ve 'terörsüz Türkiye' süreci için hazırlanan 120 sayfalık rapor TBMM'ye sunuldu. Dün ise DEM Parti 99 sayfalık raporunu sundu. Gözler AK Parti, Yeni Yol ve Yeniden Refah Partisi'nin sunacağı raporlara çevrildi.

İMRALI ZİYARETİNDEN SONRA RAPORLAR SUNULUYOR

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda AK Parti, MHP ve DEM Partili üyelerin oluşturduğu 3 kişilik heyet, İmralı'ya gidip terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

AK PARTİ "EVE DÖNÜŞ YASASI" OLACAK DEMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon Üyesi Mustafa Şen, AK Parti'nin komisyona sunacağı raporda, terör örgütü PKK’lı teröristlerin eve dönüş yasasıyla ilgili düzenlemelerin de olacağını söylemişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ONAYI ALINACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti raporunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra TBMM Başkanlığı'na sunacak. Hafta içinde sunulması beklenen raporda yer alması planlanan düzenlemeler şöyle:

"O KİŞİLER SALIVERİLECEK, YURT DIŞINDAKİLER TÜRKİYE'YE DÖNEBİLECEK"

BİRİNCİ AŞAMA

Kamuoyunda 'eve dönüş' olarak bilinen, suça bulaşmamış terör örgütü mensupları ile ilgili yasal düzenleme yapılacak. Suça bulaşmayanlar 5 yıllık denetimli serbestlik ile salıverilecek. Bu kapsamda Türkiye sınırları dışında olanlar Türkiye'ye dönebilecek.

Özel bir rehabilitasyon programı üzerinde şimdilik durulmuyor. Ancak geri dönenlerden isteyenlere meslek edindirme kursu, eğitimlerinin tamamlanması gibi konularda her türlü destek verilecek.

Yurtdışında bulunan (Suriye, Irak gibi) terör örgütü mensupları hakkında güvenlik birimlerinde detaylı kayıtlar buluyor. Bunların yüzde 80'inin suça bulaşmadığı düşünülüyor.

"TERÖR SUÇU DEĞİL, ADLİ SUÇ GİBİ KABUL EDİLECEK"

İKİNCİ AŞAMA

Suça bulaşan terör örgütü mensupları ile ilgili düzenleme yapılması için Suriye'deki gelişmeler dikkate alınacak. "Örgütün fesih sürecinin tamamlandığı, silahların tamamen teslim edildiğinin" güvenlik birimlerince tescil edilmesi koşulu aranacak. Bundan sonra ikinci aşama başlayacak.

Yapılacak düzenleme infaz indirimi şeklinde olacak. Terör suçu işleyenlerin cezaları ve cezaevinde kalma süreleri Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında artırılıyor. Terör örgütü PKK ortadan kalkacağı için örgüt mensuplarının işledikleri suçlar terör suçu değil, adli suç gibi kabul edilecek.

Ceza ve infaz süreleri adli suçlara göre uygulanacak. Kök suçun dışındaki (adam öldürme, yaralama gibi) örgüt üyeliği, yardım yataklık, propaganda gibi suçlardan ise ceza almayacak. Bu düzenlemeler sonrası infaz süresi dolanlar cezaevinden çıkabilecek. Cezaevlerinde halen yaklaşık 4 bin 200 PKK/KCK mensubu bulunuyor.

ELEBAŞLARI İÇİN ADIM ATILACAK

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Terör örgütü yöneticileri ile ilgili adımlar atılacak. Bunların başka ülkelere gitmesi gibi konular üzerinde duruluyor.

AŞAMALI VE KONTROLLÜ GEÇİŞ

Süreç kısa vadeli değil; uzun soluklu, aşamalı ve kontrollü bir geçiş süreci olarak planlanıyor. Sürecin yönetimi üç önemli ayak üzerine oturtulacak: "Şeffaflık, doğru aktörler, tutarlı söylem." Böylece sürecin hem daha sağlıklı ilerlemesi hem de kamuoyu desteği artırılması hedefleniyor.