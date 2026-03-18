MSB duyurdu: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmat daha, Doğu Akdeniz de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına bağlı 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda (Adana/İncirlik) düzenledi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan bilgilendirmede, operasyonel faaliyetler ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı, gazilere ve ailelerine saygı ve şükran sunuldu.

6 TERÖRİST TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonel faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Geçtiğimiz hafta boyunca; 6 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiş, Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 767 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 465) kilometreye ulaşmıştır" ifadelerine yer verdi.

HUDUTLARDA 139 KİŞİ YAKALANDI

Sınır güvenliğine ilişkin verileri paylaşan Aktürk, sınır güvenliğinde alınan ileri teknoloji destekli etkin ve çok katmanlı tedbirlerle geçtiğimiz hafta içerisinde; 6’sı terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 417 olmuş, engellenen 2 bin 486 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 15 bin 979’a ulaşmıştır. Yine, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 kilogram (4 bin 60 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

ADANA'YA YENİ PATRIOT SİSTEMİ

Aktürk, 13 Mart’ta İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, millî güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir. Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla millî düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana’da konuşlu mevcut İspanya PATRIOT sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya’daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir PATRIOT sistemi daha Adana’da konuşlandırılmaktadır."

ORTA DOĞU’DA ÇATIŞMALARIN SONA ERMESİ ÇAĞRISI

Toplantıda Orta Doğu’daki gelişmelere de değinildi. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve kara harekâtının bölgesel istikrarsızlığı artırdığı belirtilerek, Gazze’deki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria’daki baskıların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vurgulanırken, Filistin halkına yönelik baskıların sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. Bölgede sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan çatışmaların sona ermesi gerektiği kaydedildi, Hürmüz Boğazı’nın güvenli ve kesintisiz şekilde işlemesinin önemine dikkat çekildi.

TSK TATBİKAT FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

TSK’nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de değinilen açıklamada, 17-18 Mart’ta Senegal’de Taggat Müşterek Deniz İkili Tatbikatı ile 17-26 Mart tarihleri arasında Almanya’da Steadfast Foxtrot Tatbikatı’na iştirak edildiği bildirildi. Ayrıca, 24 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Kars/Sarıkamış’ta Türkiye-Azerbaycan Sarsılmaz Kardeşlik Tatbikatı’nın icra edileceği, 23 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Romanya’da düzenlenecek Sea Shield Tatbikatı’na katılım sağlanacağı belirtildi. Karadeniz’de mayın tehlikesine karşı oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu’nun 9’uncu aktivasyon faaliyetinin 24 Mart-4 Nisan tarihleri arasında icra edileceği kaydedildi.

"SÜPER ŞİMŞEK HAVA ARACI HAVA KUVVETLERİMİZİN ENVANTERİNE ALINMIŞTIR"

Aktürk, savunma sanayisinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürünlerin TSK’nın gücünü artırdığı dile getirerek, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen muhtelif miktarda Süper Şimşek hava aracı Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınmıştır. Sonuç itibarıyla bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğümüz ile millî birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmeye ve kendisine tevdi edilen tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

"(HÜRMÜZ BOĞAZI) TÜRKİYE GELİŞMELERİ BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRAR PERSPEKTİFİYLE DEĞERLENDİRMEKTE"

Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik son açıklamaların ve müttefik ülkeler tarafından yapılan çağrıların yakından ve dikkatle takip edildiğine işaret eden MSB, "Hürmüz Boğazı, küresel enerji arz güvenliği ve uluslararası deniz ticaretinin sürekliliği açısından stratejik öneme sahip olup, bölgede seyrüsefer serbestisinin korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Türkiye gelişmeleri bölgesel barış ve istikrar perspektifiyle değerlendirmekte, tüm taraflara itidal ve uluslararası hukuka uygun hareket etme çağrısını yinelemektedir" ifadeleri kullanıldı.

"RUM YÖNETİMİ TARAFINDAN YAYIMLANAN NOTAM GEÇERSİZ VE HÜKÜMSÜZDÜR"

Kıbrıs Rum tarafının yayınladığı NOTAM üzerine MSB açıklamasında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu hakları yok saymak için yetki karmaşasına neden olan buna benzer konuları zaman zaman gündeme getirmektedir. Söz konusu NOTAM’ı geçersiz kılan karşı NOTAM Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayımlamıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM geçersiz ve hükümsüzdür. Ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi son yıllarda Ada’ya silah yığılmasına ve diğer ülkelerin adayı kullanmasına izin vererek Kıbrıs’ı hedef haline getirmiştir. Ülkemiz, garantör ülke olarak sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değil, adanın tamamının güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler almaya devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatleri ile güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Garantörlüğün bize verdiği hakları kullanmaktan çekinmedik bundan sonra da çekinmeyeceğiz" denildi.