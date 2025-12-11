HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | O kişiler teslim olursa ceza almayacak! İmralı ziyareti sonrası 'terörsüz Türkiye' adımları netleşiyor

Son dakika haberi: TBMM'deki İmralı ziyaretinin atılacak adımlar merak ediliyordu. MHP'den bu kapsamda önemli bir adım geldi. İçeriğinde dikkat çeken detaylar bulunan 'terörsüz Türkiye' raporu TBMM'ye sunuldu. AK Parti ve CHP de kendi raporlarını sunacak.

Son dakika | O kişiler teslim olursa ceza almayacak! İmralı ziyareti sonrası 'terörsüz Türkiye' adımları netleşiyor
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: MHP, 'terörsüz Türkiye' süreci için hazırladığı 120 sayfalık raporu TBMM'ye sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporla ilgili "Hukuken atılacak adımlar örgütün tamamen dağıtılmasına, silahların teslim edilmesine bağlı" açıklamasında bulundu.

"TESLİM OLURLARSA CEZA ALMAYACAKLAR"

Yıldız ayrıca "Suça karışmayan örgüt üyeleri teslim olursa ceza almayacak, denetimli serbestliğe tabi olacak" dedi.

Son dakika | O kişiler teslim olursa ceza almayacak! İmralı ziyareti sonrası terörsüz Türkiye adımları netleşiyor 1

AK PARTİ VE CHP DE SUNACAK

AK Parti'nin de bugün muhtemelen raporunu teslim edeceğini belirten Yıldız "CHP pazartesiye kadar süre istemiş. Rapor artık haftaya tamamlanır ve yayınlanır" diye konuştu.

İMRALI ZİYARETİ KOMİSYONUN GÜNDEMİNDE

AK Parti’den Hüseyin Yayman, DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP’den Feti Yıldız 24 Kasım'da İmralı’da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

AK PARTİ'NİN RAPORUNDA "EVE DÖNÜŞ YASASI" OLACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon Üyesi Mustafa Şen, AK Parti'nin komisyona sunacağı raporda, terör örgütü PKK’lı teröristlerin eve dönüş yasasıyla ilgili düzenlemelerin de olacağını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmralı ziyareti sonrası AK Parti'den çok konuşulacak hamle İmralı ziyareti sonrası AK Parti'den çok konuşulacak hamle
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adliye soygunundan sonra İngiltere'ye gitmişti! Erdal Timurtaş ve eşinin kaçış görüntüleri ortaya çıktıAdliye soygunundan sonra İngiltere'ye gitmişti! Erdal Timurtaş ve eşinin kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy hakkındaki 'Grup seks' ve 'Uyuşturucu' iddialarına yanıt verdi! İfadesi ortaya çıktıMehmet Akif Ersoy hakkındaki 'Grup seks' ve 'Uyuşturucu' iddialarına yanıt verdi! İfadesi ortaya çıktı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
MHP tbmm Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.