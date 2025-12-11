Son dakika | O kişiler teslim olursa ceza almayacak! İmralı ziyareti sonrası 'terörsüz Türkiye' adımları netleşiyor

Son dakika haberi: MHP, 'terörsüz Türkiye' süreci için hazırladığı 120 sayfalık raporu TBMM'ye sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporla ilgili "Hukuken atılacak adımlar örgütün tamamen dağıtılmasına, silahların teslim edilmesine bağlı" açıklamasında bulundu.

"TESLİM OLURLARSA CEZA ALMAYACAKLAR"

Yıldız ayrıca "Suça karışmayan örgüt üyeleri teslim olursa ceza almayacak, denetimli serbestliğe tabi olacak" dedi.

AK PARTİ VE CHP DE SUNACAK

AK Parti'nin de bugün muhtemelen raporunu teslim edeceğini belirten Yıldız "CHP pazartesiye kadar süre istemiş. Rapor artık haftaya tamamlanır ve yayınlanır" diye konuştu.

İMRALI ZİYARETİ KOMİSYONUN GÜNDEMİNDE

AK Parti’den Hüseyin Yayman, DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP’den Feti Yıldız 24 Kasım'da İmralı’da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

AK PARTİ'NİN RAPORUNDA "EVE DÖNÜŞ YASASI" OLACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon Üyesi Mustafa Şen, AK Parti'nin komisyona sunacağı raporda, terör örgütü PKK’lı teröristlerin eve dönüş yasasıyla ilgili düzenlemelerin de olacağını söyledi.