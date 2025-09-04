HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Parti’den 'komisyon' açıklaması: ‘Vatandaşın büyük bir desteği var’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Şanlıurfa'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda konuştu. Acar açıklamasında “Komisyon iyi bir destek oranına sahip, Türkiye genelinde de bölgede de komisyonun vatandaşın büyük bir desteğiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

AK Parti’den 'komisyon' açıklaması: ‘Vatandaşın büyük bir desteği var’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun iyi bir destek oranına sahip olduğunu belirterek, "Türkiye genelinde de bölgede de komisyonun vatandaşın büyük bir desteğiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Acar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Şanlıurfa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık bir aydır söz konusu buluşmaları farklı şehirlerde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Buluşmalarda "Terörsüz Türkiye" sürecini en önemli faaliyet olarak gördüklerini vurgulayan Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde süreci tüm teşkilat olarak vatandaşa en iyi şekilde anlatmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

AK Parti’den komisyon açıklaması: ‘Vatandaşın büyük bir desteği var’ 1

Süreçle muhatap olan herkesin elinden gelen desteği verdiğini belirten Acar, şöyle devam etti:

"Komisyonun kurulmasıyla süreç siyasal olarak konuşulmaya başlamıştır. Tüm siyasi partiler burada komisyonda tüm tartışmalarını yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz de buradan aldığımız geri bildirimlerle sokaktaki vatandaşımızın bize bu konuyla alakalı yaklaşımlarını, desteklerini ve aynı zamanda soru işaretlerini giderebilmek için gayret ediyoruz. Komisyon iyi bir destek oranına sahip, Türkiye genelinde de bölgede de komisyonun vatandaşın büyük bir desteğiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bizi sorumluluk açısından bizim daha farklı bir yerde durmamızı sağlıyor. O nedenle hem vatandaşlarımızın diğer gündelik hayatları içerisindeki tüm sorunları, dertleri, talepleri, beklentileri doğru şekilde anlamaya çalışıyoruz. Ekonomiyle alakalı bir süreç yaşadık. Bir program var, bunu anlatmaya çalışıyoruz.

AK Parti’den komisyon açıklaması: ‘Vatandaşın büyük bir desteği var’ 2

“NOTLARIMIZI ALIP CUMHURBAŞKANIMIZA İLETİYORUZ”

Şehrimizde yapılacak hükümet organizasyonları, projeleri varsa bunları anlatmaya çalışıyoruz, notlarımızı alıyoruz. Bu notlar çerçevesinde Cumhurbaşkanımıza gidip sağlıklı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. En kıymetli olan, vatandaşlarımızla her daim temas halindeyiz, tüm sorunların farkındayız, gündemimize hakimiz. Vatandaşlarımızdan bu değerli destekleri dolayısıyla hem terörsüz Türkiye hem de bizim iktidarımızın, bakış açımızın, vizyonumuzun ve Cumhurbaşkanı'mıza olan güvenlerini muhafaza etmeleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz."

Acar, yürütülen süreci vatandaşa açık ve şeffaf şekilde anlatmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AABu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'da araç kalabalığa daldı! Çocuklar dahil çok sayıda yaralıAlmanya'da araç kalabalığa daldı! Çocuklar dahil çok sayıda yaralı
Erişim sorunu yaşanmıştı! Google'dan ilk açıklama geldiErişim sorunu yaşanmıştı! Google'dan ilk açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
komisyon ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Gider mi gider' Herkes dev bankanın altın için verdiği rakamı konuşuyor! 'Uzak ihtimal değil'

'Gider mi gider' Herkes dev bankanın altın için verdiği rakamı konuşuyor! 'Uzak ihtimal değil'

Semih Yalçın'dan Özgür Özel açıklaması! 'Geliyor gelmekte olan' diyerek seslendi... 'Musalla taş'lı gönderme

Semih Yalçın'dan Özgür Özel açıklaması! 'Geliyor gelmekte olan' diyerek seslendi... 'Musalla taş'lı gönderme

Kurultay ve kayyum tartışmaları sürerken 'Hangi kanun ve yargı yolunun' kullanılacağı tartışmalarına noktayı Prof. Dr. Ersan Şen koydu!

Kurultay ve kayyum tartışmaları sürerken 'Hangi kanun ve yargı yolunun' kullanılacağı tartışmalarına noktayı Prof. Dr. Ersan Şen koydu!

Genç kadınlarla alem yapıyordu! Eski başbakanın lüks villası satışa çıktı

Genç kadınlarla alem yapıyordu! Eski başbakanın lüks villası satışa çıktı

150 bin lira için gitmiş! Genç katil her şeyi anlattı

150 bin lira için gitmiş! Genç katil her şeyi anlattı

MSB'den askerlerin arandığı görüntülere ilişkin açıklama

MSB'den askerlerin arandığı görüntülere ilişkin açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.