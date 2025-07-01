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AK Parti’den kritik TSK adımı! General ve amirallerle ilgili düzenleme geliyor; Cumhurbaşkanına yetki veriliyor

AK Parti, TSK ile ilgili kritik bir düzenlemeye imza atıyor. TSK Personel Kanunu’nda değişiklik öngören bir kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklif, YAŞ kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek general ve amiral sayısını yıllık 36’dan 60’a, zorunlu hâllerde 75’e yükseltiyor. Orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67 olarak belirlenirken, bu süre Cumhurbaşkanı tarafından birer yıl uzatılarak 72 yaşına kadar çıkarılabilecek. İşte yeni TSK düzenlemesiyle ilgili detaylar…

AK Parti’den kritik TSK adımı! General ve amirallerle ilgili düzenleme geliyor; Cumhurbaşkanına yetki veriliyor
Taner Şahin

TSK Personel Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifi hükümet tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre, korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için gerekli olan şartlar yeniden belirleniyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlığında kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış generallerin korgeneral-koramiral rütbelerine terfi edebilmeleri öngörülüyor.

Mevcut yasada yer alan Deniz Kuvvetlerinde güverte veya deniz sınıfı amiral ve Hava Kuvvetlerinde pilot sınıfı generallerin korgeneral-koramiral rütbelerine terfi edebileceklerine ilişkin düzenleme teknolojik gelişmeler kapsamında değiştiriliyor. Bu kapsamda, TSK’nın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde tüm muharip sınıf general ve amirallerin korgeneral-koramiral rütbelerine terfi edebilmelerine ve bu suretle Deniz ve Hava Kuvvetlerinde İHA, piyade, istihbarat, uçak bakım, istihkam, muhabere ve hava savunma gibi muharip sınıf general ve amirallerin üst komuta kademesinde görev alabilmelerine imkân sağlanıyor.

AK Parti’den kritik TSK adımı! General ve amirallerle ilgili düzenleme geliyor; Cumhurbaşkanına yetki veriliyor 1

MEVCUT PAŞALAR İÇİN GEÇİCİ DÜZENLEME

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Teklifte ayrıca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlığında kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış generallerin korgeneral-koramiral rütbelerine terfi edebilmeleri düzenlemesine ilişkin bir geçici madde getiriliyor. Bu kapsamda yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte; tümgeneral, tümamiral, tuğgeneral ve tuğamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıf personelin korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmeleri için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlaması şartı aranmayacak.

Harp akademileri eğitimini başarıyla tamamlayan personel, kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak.

DÜZENLEMENİN GEREKÇESİNDE DİKKAT ÇEKEN ‘15 TEMMUZ’ DETAYI

Düzenlemenin gerekçesinde, şu görüşlere yer verildi:

15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK’dan çok sayıda subay ihraç edildi, özellikle kurmay subaylarda bu sayı yüksek oldu. Bu nedenle general sayısında azalma yaşandı. Sınır ötesinde mücadele eden generallerin çoğu kurmaylık eğitimi almadığından korgeneralliğe yükselemiyor. Ayrıca, 15 Temmuz öncesi FETÖ mensupları, örgütle bağlantısı olmayan subayların harp akademilerine alınmasını engelledi. Bu nedenle, tuğgeneral, tuğamiral, tümgeneral ve tümamiral rütbesindeki muharip sınıf personelin korgeneral/koramiral ve orgeneral/oramiralliğe yükselmesi için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimi şartı aranmayacak. Harp akademileri eğitimini tamamlayanlar, kuvvet harp enstitülerini tamamlamış sayılacak.

AK Parti’den kritik TSK adımı! General ve amirallerle ilgili düzenleme geliyor; Cumhurbaşkanına yetki veriliyor 2

  • Teklif ile, YAŞ kararıyla hizmet süreleri uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı yıllık 36’dan 60’a, zaruri hâllerde ise azami 75’e çıkarılıyor.

  • Ayrıca, orgeneral ve oramiraller için yaş haddi 67 olarak belirleniyor ve bu sürenin Cumhurbaşkanı tarafından birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabileceği düzenleniyor.

  • Teklif ile kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanı arasındaki yaş haddi de eşitlemiş oluyor.
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Amiral General Korgeneral Koramiral Orgeneral tsk
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