AK Parti'den maaşların fon hesaplarında değerlendirildiği iddialarına sert tepki!

AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Öğütken, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmeye çalışıldığını ifade etti.

"İDDİALAR BAŞTAN SONA YALANDIR"

Açıklamasında iddialara sert sözlerle tepki gösteren Öğütken, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltma ve siyasi çıkar devşirme çabalarına ne yazık ki bir yenisi daha eklenmiştir. AK Parti Genel Merkez çalışanlarımızın maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği yönündeki iddialar baştan sona yalandır."

Öğütken, AK Parti çalışanlarının maaşlarının düzenli ve eksiksiz olarak banka hesaplarına yatırıldığını belirtti.

"PARTİMİZİN TÜM GELİR VE GİDERLERİ DENETLENİYOR"

Siyasi partilerin mali denetim süreçlerine de dikkat çeken Öğütken, AK Parti'nin tüm gelir, gider ve hesaplarının yasal denetime tabi olduğunu vurguladı.

Bugün gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltma ve siyasi çıkar devşirme çabalarına ne yazık ki bir yenisi daha eklenmiştir. AK Parti Genel Merkez çalışanlarımızın maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği yönündeki iddialar baştan sona yalandır. Partimiz çalışanlarının maaşları da düzenli ve eksiksiz olarak banka hesaplarına yatırılmaktadır. Kaldı ki Siyasi Partiler Kanunu gereğince Partimizin tüm gelir, gider ve hesapları, diğer tüm siyasi partilerde olduğu gibi düzenli olarak Anayasa Mahkemesi adına Sayıştay tarafından titizlikle denetlenmektedir. Böylesine açık ve şeffaf bir yasal denetim mekanizmasının varlığı ortadayken, hiçbir somut veriye dayanmadan, mevzuattan bihaber yapılan bu açıklama en hafif tabirle bir cahillik örneğidir. Yargıya intikal etmiş süreçler üzerinden Partimizin ve mensuplarımızın adını spekülasyonlara dahil etme çabası, hukuki ve ahlaki sınırları aşmaktadır. Kamuoyunu kasıtlı olarak yanlış bilgilendiren, Partimizin kurumsal itibarını zedelemeyi amaçlayan bu gerçek dışı iddiaları kesin bir dille tekraren reddediyoruz. Söz konusu asılsız beyanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız. — Ahmet Baha Öğütken (@AhmetBOgutken) November 11, 2026

Öğütken, "Siyasi Partiler Kanunu gereğince Partimizin tüm gelir, gider ve hesapları, diğer tüm siyasi partilerde olduğu gibi düzenli olarak Anayasa Mahkemesi adına Sayıştay tarafından titizlikle denetlenmektedir" dedi.

Söz konusu iddiaların hiçbir somut veriye dayanmadığını savunan Öğütken, açıklamaları "en hafif tabirle bir cahillik örneği" olarak nitelendirdi.

"HUKUKİ VE AHLAKİ SINIRLARI AŞMAKTADIR"

Yargıya intikal etmiş süreçler üzerinden AK Parti'nin ve parti mensuplarının spekülasyonlara dahil edilmeye çalışıldığını öne süren Öğütken, bu duruma da tepki gösterdi.

Öğütken, "Yargıya intikal etmiş süreçler üzerinden Partimizin ve mensuplarımızın adını spekülasyonlara dahil etme çabası, hukuki ve ahlaki sınırları aşmaktadır" ifadelerini kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Açıklamasının sonunda iddiaları bir kez daha reddeden Öğütken, hukuki adım atılacağını duyurdu.

Öğütken, "Kamuoyunu kasıtlı olarak yanlış bilgilendiren, Partimizin kurumsal itibarını zedelemeyi amaçlayan bu gerçek dışı iddiaları kesin bir dille tekraren reddediyoruz. Söz konusu asılsız beyanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.