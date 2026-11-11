Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet, yolcu minibüsü ve hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır