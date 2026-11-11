İstanbul trafiğinde dehşet anları! Yolunu kestikleri araca sopalarla saldırdılar

İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu saatlerde kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. İddiaya göre trafikte yaşanan bir tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan bir grup, hedef aldıkları siyah renkli VIP minibüsün önünü kesti.

ARACIN CAMLARINI KIRDILAR

Beyaz renkli binek bir otomobille minibüsün önünü keserek durduran şahıslar, ellerindeki tahta sopalarla araçtan indi.

Öfkeli saldırganlar, minibüsün ön camına ve sürücü kapısının camına sopalarla defalarca vurdu. Sürücü camının kırıldığı ve şahıslardan birinin minibüsün kapısını zorlayarak içeriye doğru hamle yaptığı görüldü.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ARAÇLARINA DÖNDÜLER

Aracın camlarını tuzla buz eden magandalar daha sonra ellerindeki sopalarla araçlarına yöneldi. Olay anı, arkada seyreden başka bir otomobilin içerisinden anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar trafikte terör estiren şahıslara tepki gösterirken, olayla ilgili emniyet güçlerinin inceleme başlatması bekleniyor.