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AK Parti'den Netanyahu'ya sert sözler: "Tüm uluslararası toplum beraber tepki vermeli"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, uluslararası topluma İsrail'e tepki vermesi çağrısında bulunarak "Netanyahu şebekesine karşı durmak, tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Netanyahu'ya sert sözler: "Tüm uluslararası toplum beraber tepki vermeli"
Mehmet Hazar Gönüllü

AK Parti'den İsrail'e ve Netanyahu'ya sert tepki geldi.

"KATLİAM ŞEBEKESİNİN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEĞİ GÜNLERİN GELMESİ, TÜM İNSANİ DEĞERLER ADINA ELZEM"

Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Netanyahu’nun “soykırım şebekesi” tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka birşey ifade etmiyor.

Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail’in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı “insanlık ittifakı”nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses, bu soykırım şebekesini “insani değerler” adına mahkum etmektedir. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi, tüm insani değerler adına elzemdir.

"İSRAİL HEMEN SURİYE HALKININ İÇ BARIŞINA SALDIRIYOR"

Netanyahu şebekesinin Gazze’deki soykırımı, Batı Şeria’yı Gazzeleştirme eylemleri, İran halkına saldırısı, Lübnan’ın belli bölümlerini işgal etmesi ve Suriye’ye yönelik tacizleri aynı fanatizm ajandasının parçalarıdır.

Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye’yi tekrar hedef alması, bölge haklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye’nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa, İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.

Buna karşı tüm uluslararası toplum beraber tepki vermelididir. Netanyahu şebekesine karşı durmak, tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır."

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Anahtar Kelimeler:
İsrail ak parti
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