AK Parti'den Netanyahu'ya sert tepki! "İşledikleri katliamları örtbas edemeyecek"

AK Parti'den İsrail'e sert tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CUMHURBAŞKANIMIZ GEREKENLERİ SÖYLEDİ"

"Sayın Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail’deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir.

"İŞLEDİKLERİ KATLİAMLARI ÖRTBAS EDEMEYECEK"

Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir.

Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez.

Filistin halkının ve hakikatin yanında durmaktan bir adım bile geri adım atmayacağız."