AK Parti'den Öcalan hakkında "Kimse beklemesin" çıkışı: "Nereye gitsek bu soruyla karşılaşıyoruz"

Türkiye'nin gündeminde öne çıkan 'terörsüz Türkiye' sürecinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TBMM'nin tatile girmesinin ardından sahaya inen AK Parti süreçle ilgili vatandaşın nabzını tuttu.

AK PARTİLİLER: TOPLUMDAN BÜYÜK DESTEK VAR

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; yaptıkları görüşme ve ziyaretleri genel merkeze de rapor eden AK Partililerin izlenimlerine göre 'terörsüz Türkiye' sürecine toplumdan büyük destek var. Toplumun neredeyse tamamı PKK’nın silah bırakma kararını destekliyor. Ama tam anlamıyla PKK’nın bunu sonuna kadar götüreceğine temkinli yaklaşılıyor.

"NEREYE GİTSEK 'ÖCALAN’A AF GELECEK Mİ' SORUSUYLA KARŞILAŞIYORUZ"

AK Partililer, sahadaki tespitlerini şöyle sıralıyor:

"Sürecin Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli tarafından sahiplenilmesi, vatandaş nezdinde bir güven oluşturmuş. Ama bir merak da söz konusu. Konu Öcalan’a gelince kafalarında çok soru işareti var. Bazı çevreler de yanlış bilgilerle vatandaşın kafasını karıştırıyor. Nereye gitsek, ‘Öcalan’a af gelecek mi’ sorusu ile karşılaşıyoruz. Böyle bir durumun olmadığını, gelecekte de olmayacağını anlatıyoruz. Sürecin sonunda herkes Öcalan’a af olmayacağını görecek. Zaten kendisi de İmralı’dan çıkmak istemiyor.

"KİMSE ÖCALAN’A AF GETİRİLMESİNİ BEKLEMESİN"

Bunları vatandaşa bizzat anlatıyoruz. Burada önemli olan dünyada bu kadar kriz varken bölgemizde yaşanan gelişmeler ortada dururken, Türkiye kendi iç sorunlarına boğulmamalıdır. İçine kapanmamalıdır. 'Terörsüz Türkiye' süreci de bir anlamda iç cephenin güçlendirilmesi için başlatıldı. Devlet tüm dikkati ve özeni ile süreci işletiyor. Bunları anlatıyoruz. Kimse Öcalan’a af getirilmesini beklemesin. Bunu kesinlikle gündeme getirmeyeceğimizi, örgütle herhangi bir pazarlık olmadığını tekrar tekrar anlatıyoruz. Bir ay önceye göre, vatandaşın kafası netleşmiş görünüyor."

"SÜRECİN BAŞARIYA ULAŞIRSA EKONOMİYE DE OLUMLU YANSIMALARI OLACAK"

Sahada vatandaşın en önemli gündem maddelerinden birinin de ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu belirten AK Parti kaynakları, vatandaşa ‘Enflasyonda düşüş trendinin devam ettiğini, enflasyon düştükçe ve 'terörsüz Türkiye' sürecinin başarıya ulaşması durumunda bunun ekonomiye de olumlu yansımaları olacağını, alım gücünün artacağını’ anlattıklarını kaydetti.

"EN FAZLA ŞİKAYET EMEKLİ MAAŞLARINDAN"

AK Parti kurmayları, sahadaki çalışmaları sırasında en fazla emekli maaşları ile ilgili şikâyet aldıklarını da ifade etti.