Tarihi caminin istinat duvarı çöktü

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Nar Kasabası’nda etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Nar Cami Kebir Camii’nin istinat duvarı çöktü. O sırada yoldan geçen bir vatandaş duvarın altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu.

Tarihi caminin istinat duvarı çöktü

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre son günlerde bölgede aralıksız devam eden yağışlar zeminde yumuşamaya neden oldu. Yağışların ardından cami çevresinde bulunan istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaşın son anda kaçması muhtemel bir facianın önüne geçti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, cadde üzerinde park halinde bulunan bir araçta zarar meydana geldi. Çökme sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. Konunun ilgili kurumlara bildirildiği ve teknik incelemelerin sürdüğü belirtildi. Yetkililer; özellikle yoğun yağışların ardından benzer risklerin oluşabileceğine dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Nar Kasabası’nın en eski ibadethanelerinden biri olan Nar Cami Kebir Camii’nin 1713 yılında inşa edildiği, zaman içerisinde çeşitli onarımlar gördüğü ve kasabanın tarihi yapıları arasında yer aldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

