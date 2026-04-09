AK Parti'den Özgür Özel'e ara seçim yanıtı! "İkide bir gündeme getirip duruyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına AK Parti'den yeni bir yanıt geldi. Parti Sözcüsü Çelik, ara seçime kapıyı kapatırken "Özel'in seçim çağrısının hükmü yok" dedi.

Mehmet Hazar Gönüllü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik parti genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'daki ateşkesi değerlendiren Çelik, "Ateşkesten memnununz ama kalıcı bir barışa dönüşmeli" derken İsrail'in Lübnan'a saldırılarına tepki gösterdi. Çelik'in, Özgür Özel'in ara seçim çağrısına yönelik ifadeleri dikkat çekti.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

İSTANBUL’DAKİ TERÖR SALDIRISI

  • Provokasyonu tüm boyutlarıyla gördük.

İRAN SAVAŞINDA ATEŞKES

  • İran’a saldırılar vahim sonuçlar doğurdu, küresel barışı etkiledi.
  • Ateşkesi takip ediyoruz. Geçici ateşkes konuları çözmüyor. Esas olan barış çerçevesinin ortaya çıkması. Ateşkesten memnununz ama kalıcı bir barışa dönüşmeli. Teslimiyet dayatmasıyla barış belirginleşmez.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI

  • İsrail’in barış istemediği açık. Bütün dünyanın iradesine karşı Lübnan’a saldırıyor.

TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞECEK NATO ZİRVESİ

  • Türkiye’deki NATO zirvesi kritik olacak. ‘Tamam mı, devam mı’ sorusuna burada cevap bulunacak. Türkiye’de kurulacak her masa önemlidir. Atlantik ittifakı kendi geleceğiyle yüzleşecek. NATO içinde çatlaklar belirginleşti.

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ SÜRECİ

  • Meclis komisyonu yol haritasını netleştirdi. Odak noktası silahların bırakılması yoluyla terör örgütünün feshidir. Örgütün silah bırakmasının tamamlanması gerekiyor.

ÖZEL'İN 'ARA SEÇİM' ÇAĞRISI

  • CHP’de Özel dönemi kaos dönemidir. Seçim çağrısının hükmü yok. İkide bir seçim konusunu gündeme getirip duruyor. Vatandaş iktidar partisine belirli bir süre vermiştir. Seçimler zamanında yapılmalıdır.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EL DEĞİŞTİRMESİ

  • Bursa için hayırlı olsun. Demokratik mekanizma ve sistem işlemiştir.
