HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekilini seçecek! Üstünlük Cumhur İttifakı'nda

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından gözler Bursa'ya çevrildi. Bugün Bursa Büyükşehir Belediye Meclis'i yeni başkan vekilini belirleyecek. İbre ise Cumhur İttifakı'ndan yana. AK Parti ve MHP'li üyelerin meclis çoğunluğunu oluşturması nedeniyle başkanvekilinin Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba olması bekleniyor.

Melih Kadir Yılmaz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile tutuklanmıştı.

TUTUKALANDIKTAN SONRA GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bozbey tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından ise gözler Bursa Büyükşehir Belediyesine çevrildi. Bursa'da bugün Bozbey'in yerine başkan vekili seçimi gerçekleştirilecek.

İBRE CUMHUR İTTFAKI'NDAN YANA

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin sonuçlarına göre Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk AK Parti ve MHP üyelerinde. Çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olması ise AK Parti'nin başkan vekili olarak gösterdiği Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Biba'yı bir adım öne geçirdi.

Herhangi bir sürpriz yaşanmaz ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba olacak.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.