Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekilini seçecek! Üstünlük Cumhur İttifakı'nda

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile tutuklanmıştı.

TUTUKALANDIKTAN SONRA GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bozbey tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından ise gözler Bursa Büyükşehir Belediyesine çevrildi. Bursa'da bugün Bozbey'in yerine başkan vekili seçimi gerçekleştirilecek.

İBRE CUMHUR İTTFAKI'NDAN YANA

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin sonuçlarına göre Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk AK Parti ve MHP üyelerinde. Çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olması ise AK Parti'nin başkan vekili olarak gösterdiği Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Biba'yı bir adım öne geçirdi.

Herhangi bir sürpriz yaşanmaz ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba olacak.