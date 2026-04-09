Doktorların yerini yapay zeka aldı! O ilaçları yazabilecek

ABD'nin Utah eyaleti, bir yapay zeka sisteminin psikiyatrik ilaç reçetelerini yenilemesine izin vererek sağlık alanında tartışmalı bir adıma imza attı. Eyaletin ve ülkenin bu tür bir klinik yetkiyi yapay zekaya devrettiği henüz ikinci örnek olan bu karar; eyalet yetkililerine göre maliyetleri düşürebilir ve hizmet açığını hafifletebilir. Ancak hekimler, sistemin şeffaf olmadığı, risk taşıdığı ve ruh sağlığı hizmetlerini ihtiyacı olanlara ulaştırma ihtimalinin düşük olduğu konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

AYDA 19 DOLAR

The Verge'de yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta duyurulan bir yıllık pilot program, yapay zeka girişimi Legion Health'in yapay zeka sohbet robotunun bazı durumlarda psikiyatrik ilaçlara yönelik belirli reçeteleri yenilemesine olanak tanıyacak. San Francisco merkezli girişim, ayda 19 dolarlık bir abonelik aracılığıyla Utah merkezli hastalara "hızlı, basit yenilemeler" vaat ediyor. Programın Nisan ayı içinde başlaması planlanırken, şirket şu anda yalnızca bir bekleme listesi üzerinden faaliyet gösteriyor.

SADECE DÜŞÜK RİSKLİ 15 İLAÇ KAPSAMDA

Program, hem kapsadığı ilaçlar hem de hastaların uygunluk koşulları açısından kasıtlı olarak dar bir kapsama sahip. Legion'un Utah Yapay Zeka Politikası Ofisi ile yaptığı anlaşmaya göre sohbet robotu, yalnızca daha önce bir klinisyen tarafından reçete edilmiş olan düşük riskli 15 ilacı yenileyebilecek. Bu ilaçlar arasında genellikle anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar yer alıyor.

YENİ REÇETE YAZAMAYACAK

Sistemi kullanacak hastaların durumlarının stabil kabul edilmesi gerekiyor. Son bir yıl içinde doz veya ilaç değişikliği yapılan ya da psikiyatrik bir hastaneye yatırılan herkes programın dışında tutuluyor. Ayrıca hastaların her 10 yenilemede bir veya altı ay sonra (hangisi önce gerçekleşirse) bir sağlık uzmanına başvurması şart koşuluyor.