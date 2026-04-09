Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

İran ile ABD arasında kısa süreli ateşkese varılmıştı. ABD Başkanı Trump'tan yeni ve dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte Trump'ın 'fetih' vurgulu mesajı.

Orta Doğu'da 40 gün süren savaşın ardından ABD ve İran arasında iki haftalık bir ateşkes imzalandı. İki ülkede kendi şartlarını sundu ve varılan kısa süreli anlaşmayı zafer olarak nitelendirdi. Gözler iki ülkeye çevrilmişken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump gerçek anlaşmaya varılana kadar ABD birliklerinin İran ve çevresinde kalacağını belirtti.

Trump mesajında şu ifadelere yer verdi;

Tüm ABD gemileri, uçakları ve askerleri gerçek anlaşma sağlanana kadar İran'da ve çevresinde kalacak. İran'da nükleer silah olmayacak, Hürmüz açık ve güvenli kalacak. Anlaşma yerine getirilmezse daha önce görülmemiş şekilde çatışma yaşanacak. Büyük ordumuz yükleniyor ve dinleniyor. Aslında bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor. Amerika geri dönüyor.

