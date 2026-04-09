Hizbullah lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğü açıklanmıştı! Yeni açıklama geldi

İsrail ordusu, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğünü açıklamıştı. Son yapılan açıklamada ise, "Naim Kasım değil, yeğeni Ali Yusuf Harşi öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

Ufuk Dağ

İsrail ordusundan yeni bir açıklama geldi. İlk açıklamada Hizbullah lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğü duyurulmuştu. Son açıklamada ise Naim Kasım'ın değil, Kasım'ın yeğeninin öldürüldüğü belirtildi. ABD ile İran arasındaki kısa süreli ateşkesin ardından Lübnan bilmecesi yaşanmıştı. İsrail, Lübnan'ın ateşkese dahil olmadığını savunarak saldırılarını şiddetlendirmişti. Dünden bu yana süren saldırılarda Lübnan'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

HİZBULLAH'IN LİDERİ NAİM KASIM KİMDİR?

Beyrut'ta 1953 yılında dünyaya gelen Naim Kasım, 30 yıldan uzun süredir İran destekli Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden biri.

Lübnan Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olan Kasım, 1970'lerde Lübnanlı Müslüman Öğrenciler Birliğini kurdu.

Kasım, daha sonra Lübnan'daki Şii Emel Hareketine katıldı.

İran'daki 1979 devriminin ardından Kasım, Emel Hareketinden ayrıldı. İran'daki devrim, birçok Lübnanlı Şii aktivistin siyasi düşüncesini de şekillendirdi.

Kasım, 1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgaline yanıt olarak, İran Devrim Muhafızlarının desteğiyle kurulan Hizbullah'ın temelini atan toplantılara katıldı.

Kasım, 1991 yılında silahlı hareketin o zamanki Genel Sekreteri Abbas el-Musavi tarafından Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

Musavi, ertesi yıl İsrail'in helikopter saldırısında öldürüldü ve Hasan Nasrallah Hizbullah'ın yeni lideri oldu. Nasrallah lider olduğunda da Kasım, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine devam etti.

Kasım, uzun süredir Hizbullah'ın önde gelen sözcülerinden biri olarak son bir yıldır İsrail ile yaşanan çatışmalarla ilgili uluslararası basına açıklamalarda bulunan bir isimdi.

Aynı şekilde Kasım, Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından televizyondan açıklama yapan ilk Hizbullah üst düzey yöneticisi idi.

Kasım, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın eski Genel Sekreterinin yerine "en erken fırsatta" bir halef seçeceğini ve Filistinlilerle dayanışma içinde İsrail'e karşı mücadeleye devam edileceğini söylemişti.

