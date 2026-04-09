Lunaparkta korkunç olay! 'Sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düşerek hayatını kaybetti

Edirne'de bir lunaparkta 'sıfır yer çekimi' isimli oyun aletine binen Sedat Çoktaş (29), bir süre sonra düştü. Ağır yaralanan Çoktaş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Acı olay, akşam saatlerinde Lozan Caddesi'nin Tunca ve Meriç köprüleri arasındaki lunaparkta meydana geldi. Lunapark çalışanları, bir kişinin 'sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düştüğünü gördü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine lunaparka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Sedat Çoktaş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çoktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

6 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULACAK

Polis ekipleri, Çoktaş'ın kaza geçirdiği lunaparkta gerekli önlemlerin alınıp, alınmadığı konusunda inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından lunapark sahibi ve 5 çalışan, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

